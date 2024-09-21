تقتل والدتها ثم تغني للكلاب.. فيديو صادم لمراهقة أمريكية

MENAFN - Khaberni) خبرني - شهدت محكمة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية عرض لقطات صادمة للمراهقة كارلي غريغ، 15 عاماً، وهي ترسل رسائل نصية بهدوء بعد دقائق من إطلاقها النار على والدتها ومحاولة قتل زوج أمها، إضافة لقيامها بالغناء للكلاب في المنزل.

كانت كارلي غريغ تبلغ من العمر 14 عاماً عندما وقع حادث إطلاق النار في 19 مارس (آذار) الماضي في منزل العائلة في براندون، حيث أطلقت النار على والدتها وزوج والدتها.

وفي شهادته أمام المحكمة، قال الدكتور أندرو كلارك، الطبيب النفسي المعالج لكارلي، إن الفتاة أخبرته أنه في طريق عودتها من في يوم الحادث، نشب شجار بينها وبين والدتها، آشلي سمايلي، بعدما واجهتها والدتها بمعرفتها أنها تدخن الماريغوانا.

أوضح الدكتور أندرو كلارك أن كارلي غريغ بدأت تدخين الماريغوانا قبل حوالي ستة أسابيع من حادث إطلاق النار. وأضاف أن الفتاة أخبرته بأنها تتذكر إطلاق الكلاب خارج المنزل بعد الحادث، لكنها لم تتمكن من تذكر ما حدث بعد ذلك، باستثناء لحظة القبض عليها.



وأوضح أنها كانت تعاني من أزمة صحية نفسية في يوم إطلاق النار، إضافة لتقلبات مزاجية كبيرة، والتي تفاقمت بسبب تناول الأدوية. كما كانت الأصوات التي تسمعها في رأسها تزداد سوءاً.



وأضاف أن غريغ كانت ترتبط بعلاقة وثيقة مع أمها، وعلاقة جيدة للغاية بزوج أمها هيث سمايلي. بينما كانت علاقتها بأبيها البيولوجي، الذي قال كلارك إنه تم تشخيصه بالاضطراب ثنائي القطب، أكثر إشكالية.

أشار أندرو كلارك إلى أن غريغ بدأت بإيذاء نفسها عندما كانت في سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة، ليس بهدف الانتحار، بل كوسيلة لتخفيف الألم النفسي، من خلال صرف انتباهها عن مشاعر الاكتئاب والقلق.

وتابع أن والديها اكتشفا إيذاء غريغ لنفسها في ديسمبر (كانون الأول) 2023، فقامت والدتها بأخذها إلى طبيب أطفال ثم إلى معالج نفسي. وصف الأطباء لها أدوية، لكنها لم تكن فعالة بشكل كبير، وبدأت تشعر بالخدر أو بما وصفته بـ"الانبساط".

وقال كلارك: "كانت تعاني من تقلبات في المزاج، واضطرابات في الأكل، وإيذاء النفس، وسماع أصوات، وصعوبة في النوم، واستمر ذلك حتى يناير (كانون الثاني) 2024.

وفي مارس (آذار)، بدأت بتناول دواء جديد، لكنه تسبب في تفاقم أعراضها.



ولا تزال جلسات المحاكمة مستمرة، وفي حال تم توجيه الاتهام إلى غريغ باعتبارها بالغة، وإدانتها، فإنها تواجه عقوبة تتراوح بين 20 عاماً إلى السجن مدى الحياة.