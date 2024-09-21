شحادة : لأول مرة تستكمل حكومة ما سبقها من عمل دون خطة جديدة

(MENAFN
- Khaberni) قال وزير
الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، السبت، إن الحكومة ملتزمة بشكل تام بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا أن النمو الاقتصادي من أهم أولويات عمل الحكومة، لأنه سينعكس إيجابا على حياة المواطنين.
وأضاف عن تفاصيل الخلوة الحكومية التي عقدت لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي أنه لأول مرة تستكمل حكومة ما سبقها من عمل دون خطة جديدة، بحسب المملكة.
وقال إنه يجب علينا مراجعة ملفات الاستثمار المحلي والخارجي حتى نسير للأمام، موضحا أن خلق البيئة الاستثمارية المناسبة هو أساس تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال شحادة إن جميع الوزراء حضروا اليوم الخلوة الحكومية، مبينا أن الصورة أصبحت واضحة بعد الخلوة الاقتصادية.
وبخصوص الأحداث التي تشهدها المنطقة وتأثير ذلك على الاقتصاد قال شحادة إن الخطة التنفيذية نظرا للظروف الحالية قد تتغير، ولكن الرؤية لن تتغير وهي ثابتة ومعاييرها واضحة حيث إن معدل النمو 5.6% لفترة الرؤية.
وشدّد على أهمية توفير العمل للمواطنين حتى يشعروا بالإيجابية وكسر الجمود الاقتصادي.
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