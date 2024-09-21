شحادة : لأول مرة تستكمل حكومة ما سبقها من عمل دون خطة جديدة

MENAFN - Khaberni) قال الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، السبت، إن الحكومة ملتزمة بشكل تام بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا أن النمو الاقتصادي من أهم أولويات عمل الحكومة، لأنه سينعكس إيجابا على حياة المواطنين.

وأضاف عن تفاصيل الخلوة الحكومية التي عقدت لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي أنه لأول مرة تستكمل حكومة ما سبقها من عمل دون خطة جديدة، بحسب المملكة.

وقال إنه يجب علينا مراجعة ملفات الاستثمار المحلي والخارجي حتى نسير للأمام، موضحا أن خلق البيئة الاستثمارية المناسبة هو أساس تحقيق النمو الاقتصادي.

وقال شحادة إن جميع الوزراء حضروا اليوم الخلوة الحكومية، مبينا أن الصورة أصبحت واضحة بعد الخلوة الاقتصادية.

وبخصوص الأحداث التي تشهدها المنطقة وتأثير ذلك على الاقتصاد قال شحادة إن الخطة التنفيذية نظرا للظروف الحالية قد تتغير، ولكن الرؤية لن تتغير وهي ثابتة ومعاييرها واضحة حيث إن معدل النمو 5.6% لفترة الرؤية.

وشدّد على أهمية توفير العمل للمواطنين حتى يشعروا بالإيجابية وكسر الجمود الاقتصادي.