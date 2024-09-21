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دفيئات زراعية «ذكية» تنتج الأسمدة

9/21/2024 7:24:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ابتكر علماء جامعة بيرم للبحوث التقنية دفيئات ((ذكية)) تقلل من اتصال النباتات بالبيئة وتنتج الأسمدة من مواد معاد تدويرها. ويمكن لهذه الدفيئات مراقبة حالة النباتات المزروعة بواسطة كاميرات التي تقوم تلقائياً بتزويد النباتات بجرعة الأسمدة المطلوبة.

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