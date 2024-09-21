دفيئات زراعية «ذكية» تنتج الأسمدة

دفيئات زراعية «ذكية» تنتج الأسمدة
التاريخ
9/21/2024 7:24:24 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ابتكر علماء جامعة بيرم للبحوث التقنية دفيئات ((ذكية)) تقلل من اتصال النباتات بالبيئة وتنتج الأسمدة من مواد معاد تدويرها. ويمكن لهذه الدفيئات مراقبة حالة النباتات المزروعة بواسطة كاميرات التي تقوم تلقائياً بتزويد النباتات بجرعة الأسمدة المطلوبة.
MENAFN21092024000110011019ID1108700061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.