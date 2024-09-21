سلامة الفلاسي.. لوحات توثق جماليات البيئة الإماراتية

سلامة الفلاسي، رسامة وتشكيلية إماراتية، جسدت معرفتها العلمية بنظريات اللون، وفهمها المعمق لدلالات الضوء والظلال، والقيم الإنسانية النبيلة المرتبطة بالطبيعة، في أعمالها الفنية، ما جعلها أيضاً ضمن المبدعين الذين يتقنون تحويل الألوان البسيطة ذات الطابع الخشبي إلى لوحات غلبت عليها الواقعية التصويرية، متخذة بذلك من الطيور والحياة الطبيعية موضوعات رئيسة في إبداعاتها.

ولعها بالطبيعة والصقور يعود للبيئة التي احتضنتها في طفولتها، ورفقة والدها الذي يعشق الطيور، والصحارى الغنية في البيئة الإماراتية، ومن ثم التحاقها بواحدة من أهم الأكاديمياتِ التي تعنى بالفن التشكيلي، وذلك في جامعة ماونت سانت ماريز في لوس آنجلس، في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تخرجت فيها بدرجة البكالوريوس في الفنون الجميلة.

استمرت الفلاسي في إنتاجها الفني الشغوف، الذي حملته معها من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى كلية مركز الفنون والتصميم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعمل بشكل منتظم على مشاريع متعددة، بتكليفٍ من جهات مختلفة، بالإضافة إلى كونها تتبادل التجارب مع العديد من الهواة والمختصين، وتشاركهم مهاراتها وشغفها الفني.

تحتفي الفلاسي بتقديرها العميق للحيوانات التي تحمل أهمية كبيرة في الدولة، من خلال وسائل وطرق متعددة من التصوير والرسم والطباعة، وتركز على عدة مواضيع فنية طبيعية مهمة، مثل الصقور والحصان العربي الأصيل، واضعة مجمل أحاسيسها ومشاعرها في رسوماتها وتصوراتها الفنية التي تحمل بعداً يلامس الحفاظ على الطبيعة، وضرورة تصويرها والحفاظ عليها، حيث تسعى من خلال لوحاتها إلى التقاط جوهر تجاربها الشخصية، وملامسة الواقع، وما عاشته في الصحارى، إلى جانب والدها، الأمر الذي جعلها تنشئ علاقة عميقة مع البيئة وسكانها، علاقة قوامها الارتباط بالطبيعة والافتتان بها، كإرث مهم للبشرية، فتركز على أدق التفاصيل، هادفة للوصول إلى واقعية مفعمة بالطبيعية، وإلى ضمان دقة الشبه، وإلى استثارة الشعور بالدهشة والافتتان، ما يعكس حب الفنانة العميق للطبيعة والمخلوقات.

وقالت الفلاسي لـ ((البيان)): ((مجمل أعمالي الفنية مرتبطة بعمق الطبيعة، ومحملة بروح الثقافة والتاريخ والذاكرة الجينية والعالم الطبيعي. أقوم بمحاولات حثيثة ودائمة للتركيز على النباتات والحيوانات المحيطة بي، حيث يرتكز أسلوبي الفني على الواقعية الطبيعية، ومن خلال لوحاتي، فإنني أسعى إلى التقاط صور للحيوانات، والطبيعة التي تلهمني، ولعل الأمر الذي يدفعني بشكل دائم في رحلتي الإبداعية، هو التقدير العميق للجمال، وخاصة جمال الخيول والطيور، ودلالاتها في بيئتنا.

وتابعت: ((أعمالي الفنية تلهم وتفاجئ المتلقي، وتدعوه إلى إقامة ارتباط أعمق مع العالم الطبيعي، حيث أعبّر من خلالها عن أفكاري الداخلية المنبثقة من العقل الباطن، وما يمكنني أن أسميه ذاكرة جينية، تربط أبناء الجغرافيا والبيئة الواحدة، فأجد نفسي قد حولت خطوط الأقلام والألوان إلى صور واقعية، أشبه بالفوتوغرافيا، لكن بتدقيق بسيط، ستجد نفسك أمام مزيج فني مستوحى من الطبيعية والسريالية)). وأضافت: ((عادة ما أبدأ عملي الإبداعي بموضوع واضح في ذهني، كما لو أنني أراه، فأنطلق مع الألوان على بياض اللوحة، باحثة عن التوازن بين الشكل واللون والتباين والدراما والسرد، كما لو أنني أنتظر أن تخاطب اللوحة ناظرها)).