«همسات الألوان» في دبي.. أوتار الجمال وحكايات التاريخ

لوحات مليئة بالقصص التاريخية والعصرية، غاية في الثراء المضموني والجماليات الفنية، يضمها ((همسات الألوان)) في دبي، للفنانة مارينا فوتيمسكا والفنان عبد الجبار ويس. ويروي المعرض، الذي افتتح مؤخراً في مركز ((آرت أوف ليفينغ)) في دبي، واختتم أمس، حكايات شيقة غنية بالرمزيات والدلالات، حيث يشتمل على 37 لوحة متنوعة حافلة بالمعاني، ونجد فيها الكثير من الجماليات بجانب المعلومات التاريخية حول بلدان وموضوعات مهمة.

ملامح وقصص

ونجد في الخصوص، ملامح وقصصاً لافتة لأعمال مارينا فوتيمسكا، والتي تبدو حافلة بالمعالم الجاذبة وموسومة بعناوين تحمل دلالات ومعلومات تاريخية وعصرية مهمة، مثل: ((معركة جوفتي فودي))، والتي تصور المعركة التاريخية التي دارت رحاها عام 1648م، كما ورد في رواية هنريك سينكيفيتش ((بالنار والسيف))، وإلى جانب هذه اللوحة الملهمة الكبيرة، تبرز لوحات لمجموعة من الشخصيات التاريخية الشهيرة. إضافة إلى لوحات تصور الطبيعة والنباتات والزهور بشكل مفصل، إضافة إلى سلسلة من المناظر الطبيعية والديكورات الداخلية المستوحاة من مختلف البلدان التي زارتها الفنانة.

مقومات الدعم

وأكدت الفنانة مارينا أنها تختار موضوعات لوحاتها بعناية ودقة، حيث تحرص على أن تكون غنية بمعلومات تاريخية، وتحمل مضموناً ثقافياً واجتماعياً، لتقدم المعلومة والمفهوم الجمالي فتمتع المتلقي وترتقي بثقافته. وأوضحت أن حركة الفن والإبداع في دبي هي في أعلى درجات التميز على صعيد العالم، خاصة وأن المدينة تمتلك مقومات الدعم والنجاح الكبير في هذا الصدد، كما أنها أصبحت تمثل وجهة عالمية متميزة، حيث يقصدها المبدعون من كافة أنحاء العالم.

وأما في لوحات للفنان السوري عبد الجبار ويس، فنجد تجسيدات فائقة الجمال، وغنية بالزهور والنباتات تخلق حالات شعورية مليئة بالفرح. وتتميز أعماله بمحتواها وبألوان الفرح لتسافر بالمتلقي على أجنحة الجماليات التشكيلية مكونة مفاهيم تربط بين الواقع والخيال وهي تنسج مساحات شائقة من الفرجة الإبداعية.