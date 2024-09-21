«الشارقة للراوي» يستعرض حكايات الطيور في المخيال الشعبي الإماراتي

أكدت أمسية ((حكايات الطيور في المخيال الشعبي الإماراتي))، التي أقيمت ضمن فعاليات الشارقة الدولي للراوي بنسخته الـ 24 وينظمها معهد الشارقة للتراث.. أن الإنسان الإماراتي منح الطيور عبر العصور مكانتها المستحقة احتضاناً ورعاية، وامتد ذلك إلى أدبه وتراثه الشعبي، وأصبحت العناية بالطيور وتهيئة البيئات الآمنة لها من الوصايا المهمة التي تتناقلها الأجيال على أرض الإمارات.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، خلال الأمسية التي عقدت مساء أمس، إن للطير في الإمارات رمزية محددة، فالحمام يرمز للمسالمة، والصقر للشجاعة، والغراب للمرشد في الدفن، والنورس يطمئن بالوصول إلى الساحل.

من جانب آخر وفي لقاء جمع بين الكنوز البشرية من الأجيال الإماراتية المتخصصة في التراث مع شباب اليوم من مجالس الشباب في الإمارات تم بحث ومناقشة وتقريب وجهات النظر حول إيجاد أفضل السبل للحفاظ على التراث الثقافي الإماراتي وضمان نقله إلى الأجيال اللاحقة إيماناً بدور الجميع في أداء رسالتهم ضمن هذا المشروع المهم.

وقالت عائشة الحصان الشامسي مديرة مركز التراث العربي والمنسقة العامة لملتقى الشارقة الدولي للراوي إنه انطلاقاً من حرص ملتقى الشارقة الدولي للراوي على التغلب على الفجوة بين الأجيال فيما يتعلق بالتراث الثقافي من قصة ومثل وحكاية وأزياء شعبية وثقافات كانت سائدة خلفت وراءها الكثير من القصص والآثار.