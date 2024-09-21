تهويد الضفة هدف إسرائيل الحقيقي

ماذا تريد إسرائيل من الضفة الغربية ؟

أغلب الظن أن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو الضفة وليس غزة، حتى لو كان الهجوم الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي قد أدى لاستشهاد نحو 41 ألف شخص وإصابة نحو مئة ألف وتشريد نحو 1.8 مليون فلسطيني في القطاع، وتدمير غالبية البيوت والمؤسسات والمنشآت.

كل من يتابع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يدرك أن الأطماع الإسرائيلية في الضفة هي الأصل والأساس، بل إن هذه الأطماع في الضفة ربما تكون أهم من مدن وأراضٍ تقع في مناطق 1948. الضفة أو ((يهودا والسامرة)) في المخيلة الإسرائيلية هي أرض أنبياء بني إسرائيل.

قد يختلف الإسرائيليون على قضايا كثيرة مثل طبيعة الحكم والدولة، ومثل دور الدين، وهل إسرائيل يهودية أم صهيونية أم علمانية، وقد يختلفون على دور القضاء في الحكم، وقد يختلفون على قضايا اقتصادية واجتماعية كثيرة، لكنهم يتفقون على ضم القدس وعدم قيام دولة فلسطينية.

وإذا كانت إسرائيل قد قررت ضم الجولان السوري المحتل، فليس مستغرباً أن تفعل ذلك مع القدس العربية المحتلة ظناً أن ((هيكل سليمان)) موجود أسفل المسجد الأقصى. وقد ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من مرة إلى الكنيست طالباً مشروع قانون بعدم الموافقة على دولة فلسطينية بجوار إسرائيل، وكانت النتيجة هي تصويت بالإجماع تقريباً على ذلك حتى من قبل كل القوى المعارضة للحكومة الحالية بمن فيهم شخصيات معارضة مثل يائير لابيد وبيني غانتس. ولم يعارض هذا القانون إلا الأعضاء العرب في الكنيست.

ليس معنى ما سبق أن قطاع غزة ليس مهماً في الاستراتيجية والأطماع الإسرائيلية، بل نرى دعوات كثيرة هناك تطالب بالعودة للاستيطان كما كان الحال حتى 2005 حينما انسحبت إسرائيل من طرف واحد من القطاع، بعد أن تم استنزافها كثيراً بفعل المقاومة الفلسطينية، التي جعلت عدداً كبيراً من قادة إسرائيل ومنهم إسحق رابين يقول إنه يحلم بأن يستيقظ ليرى غزة وقد غرقت في البحر!

ورغم كل ما سبق فإن الأطماع في الضفة هي الأساس وربما خير من عبر عن هذه النوايا وكشفها بلا لبس أو تجميل يتسلئيل سموترتيش وزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية، وأحد أهم شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم.

سموتيرتش وعمره حوالي 45 عاماً متطرف جداً ليس فقط ضد الفلسطينيين الذين طالب بحرقهم في قرية حوارة، بل ضد الإصلاحيين واليساريين في إسرائيل وهو كرس نفسه لإجبار الفلسطينيين على الرحيل من الضفة عبر سحب أراضيهم أو تخريبها أو تسليح ودعم المستوطنين المتطرفين مع زميله في التطرف ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي ورئيس حزب ((قوة يهودية)).

سموتريتش نشأ وترعرع في مستوطنة ((بيت أيل)) ودرس في معاهدها المتطرفة، وخلاصة تفكيره أنه لا حدود للاستيطان. لكن أهم وأخطر ما فعله سموتريتش هو دراسته التي أصدرها عام 2017 وأعاد نشرها وتجديدها في يونيو 2023 وجوهرها أن أمام الفلسطينيين في الضفة ثلاثة خيارات لا رابع لها: أولها أن يقبلوا العيش في إطار الدولة الإسرائيلية اليهودية كمواطنين من الدرجة الثانية بلا أي أمل في دولة فلسطينية مستقلة. والخيار الثاني أن يتم تهجيرهم إلى أي دولة أخرى، والخيار الثالث أن يتم قتل أي فلسطيني يرفض الخيارين الأول والثاني ويقرر مقاومة إسرائيل.

هذه الخطة كانت مجرد أفكار وأوهام لزعيم متطرف، لكن خطورتها أن صاحبها وصل للسلطة وصار السند الأساسي لنتنياهو، ويتولى وزارة المالية التي تتحكم في التمويل، خصوصاً للمتطرفين، بل ويصارع الجيش الإسرائيلي لكي يستولي على صلاحياته ويسرع من تهويد الضفة وتدمير غزة.

المتطرفون في إسرائيل يعتقدون أن اللحظة مناسبة لتنفيذ خطة الحل النهائي وتصفية القضية الفلسطينية. داخلياً وإقليمياً ودولياً.

تجربة إسرائيل في هجومها على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي تقول إن العالم يندد بها ويرفض عدوانها، لكنه لم يتحرك لمنعها خصوصاً مع الدعم الأمريكي واسع النطاق، وبالتالي فهي إذا تحركت الآن - وقامت بهدم المخيمات وأكبر قدر من مباني الضفة، وكررت اقتحام المسجد الأقصى بواسطة ليس فقط متطرفين ومستوطنين بل عبر وزراء في الحكومة - فإن ذلك سوف يسرع من تطبيق خطة سموتريتش التي هي في الأساس خطة الجناح اليميني المتشدد وربما خطة غالبية الإسرائيليين.

من المهم أن يفكر الفلسطينيون والعرب وكل العالم في جوهر الأهداف الإسرائيلية ولا يتوقفوا كثيراً أمام الفرعيات، رغم أهميتها حتى لا يتفاجأوا بما هو أسوأ.