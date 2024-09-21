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«أكوا دي بارما» الإيطالية تطلق أحدث عطورها في الإمارات

9/21/2024 7:24:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت علامة ((أكوا دي بارما)) الإيطالية في الإمارات، عطر ((لوتشي دي روزا))، الذي يعد أحدث إضافات الدار إلى مجموعة ((سيجنتشر أوف ذا صن))، ويمزج العطر الملائم للجنسين، بين التناقضات والحيوية والضوء، حيث عملت الدار على عكس تعقيد المكونات الثمينة بأسلوب غير متوقع من الرقي النابض بالحياة، ويوازن بين تألق الزهرة العصرية والحدة المعدنية، ما يضفي إشراقة مميزة على العطر، الذي تتناغم درجاته مثل السيمفونية، لتتناوب بين الرقة والقوة، الهدوء والحيوية.

ويتعمق عطر ((لوتشي دي روزا)) في الدرجات القاعدية، في جوهر عميق وأرضي مع نجيل الهند، وخشب الغاياك وخشب الأرز، وتغلفها لمسات ناعمة وحسية من المسك، ما يشكل خاتمة تكشف عن أحاسيس متجددة بمرور الوقت.

يتم تقطير الزهرة البلغارية، التي تميز هذا العطر، من زهور تُجمع في منطقة كازانلاك في بلغاريا، من خلال عملية التقطير بالبخار، ما يلتقط جوهر الزهرة في أوجها، ما يجعلها مكوناً مطلوباً في عالم العطور.

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