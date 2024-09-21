«تجزئة الأسهم».. متى تلجأ إليها الشركات؟

في 7 يونيو الماضي، قامت شركة ((إنفيديا)) الأمريكية بتجزئة أسهمها، بتحويل سهم واحد إلى 10 أسهم، وهي خطوة حولت سعر السهم الواحد من حوالي 1150 دولاراً إلى 115 دولاراً، فأصبح لدى مالك السهم بعد التجزئة 9 أسهم إضافية مقابل كل سهم كان يمتلكه في السابق، أي أن المستثمر الذي يمتلك 10 أسهم من ((إنفيديا)) قبل التجزئة، ستزيد حيازته إلى 100 سهم.

كذلك، قامت صانعة السيارات الكهربائية ((تسلا)) بتجزئة السهم مرتين في عامي 2020 و2022، وكذلك ((ألفابت)) مرتين آخرهما في 2022، وقسمت ((آبل)) السهم 4 مرات كانت آخرها في 2020، وقامت ((أمازون. دوت كوم)) بـ3 عمليات تقسيم أحدثها في يونيو 2022.

وأصبحت تجزئة الأسهم أمراً شائعاً في السنوات الأخيرة، وخلال عام 2024، أعلنت 6 شركات مدرجة بمؤشر ((إس آند بي 500)) عن عمليات تقسيم أسهمها مقارنة بـ4 شركات فقط في عام 2023، كذلك، أعلنت شركة ((سوني)) عن خطط لتقسيم الأسهم، كما فعلت سلسلة متاجر التجزئة ((وول مارت)) في وقت سابق من هذا العام.

ماذا تعني تجزئة الأسهم؟

تجزئة الأسهم، هو قرار تتخذه الشركة لزيادة عدد الأسهم القائمة بمضاعف محدد، حيث يقوم مجلس إدارة الشركة بإصدار المزيد من الأسهم لمساهميها الحاليين دون إضعاف قيمة حصصهم، حيث تزيد التجزئة عدد الأسهم القائمة وتقلل من القيمة الخاصة بكل سهم، أي يتغير عدد الأسهم القائمة فيما تظل القيمة السوقية الإجمالية للشركة وقيمة حصة كل مساهم كما هي.

أهميتها

باختصار، يعتبر الهدف من هذه العملية هو زيادة عدد الأسهم المتداولة لتصبح في متناول عدد أكبر من المساهمين، فضلاً عن تخفيض سعر السهم، ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين، وبالتالي زيادة الطلب على أسهم الشركة.

وبالرغم من زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر فإن ذلك لا يعني حصوله على أرباح نقدية أكثر عند توزيعها، فتجزئة القيمة الاسمية للسهم لا تؤثر على إجمالي الأرباح النقدية.

لماذا تلجأ إليها الشركات؟

هناك عدة أسباب وراء اتجاه الشركات نحو تجزئة أسهمها، وفي ظل ارتفاع أسعار أسهم شركة معينة، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف الطلب على تلك الأسهم مع تراجع الميزة التنافسية، وهي السعر الأقل مقارنة ببقية الأسهم، وبالتالي تلجأ الشركة إلى تقسيم السهم لدعم الطلب عليها وجعلها ذات ميزة تنافسية أقوى في الأسواق العالمية، كذلك فإن تقسيم السهم يجعل سعرها أقل لتكون عامل جذب قوياً لمستثمرين أفراد جدد، إضافة إلى أنه كلما ازداد عدد الأسهم المطروحة في السوق زادت معدلات السيولة

التوقيت

تلجأ الشركة لتقسيم السهم عندما تستمر في تحقيق نمو بوتيرة ثابتة عدة أعوام، ومع استمرار زيادة الطلب على أسهمها فتتجه الشركة إلى تقسيم السهم مع زيادة الثقة نحو الأداء الجيد المستمر للشركة.

كم مرة يمكن تجزئة الأسهم؟

يمكن للشركات تجزئة أسهمها عدة مرات كما تشاء، على سبيل المثال، في الفترة بين عامي 1987 و2003، قامت شركة ((مايكروسوفت)) بتجزئة أسهمها 9 مرات.

هل تؤثر تجزئة الأسهم على المستثمرين؟

عندما تقسم الشركة أسهمها يزيد عدد الأسهم الموجودة للشركة، مما يسهل عملية البيع والشراء بين المستثمرين وزيادة السيولة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على أسهم الشركة نتيجة لتجزئة أسهمها، ولانخفاض سعر السهم الواحد بعد التجزئة، مما قد يدفع مستثمرين جدداً للاستثمار، كما تتيح تجزئة الأسهم الفرصة لحركة السوق بأحجام وتغيرات سعرية أقل، مما يعني تقليل التقلبات السعرية في السوق.

ما التجزئة العكسية للأسهم؟

التجزئة العكسية للأسهم هي عملية تتم عكس عملية تجزئة الأسهم، إذ تقوم الشركة بدمج الأسهم، لتقلل بذلك العدد الإجمالي للأسهم. على سبيل المثال، إذا أعلنت شركة معينة عن إجراء عملية تجزئة عكسية لأربعة أسهم مقابل سهم واحد، وكان سعر كل سهم في الوقت الحالي 50 دولاراً، فسيكون سعر السهم الجديد 200 دولار، وبالتالي فإن المساهم الذي كان لديه 8 أسهم سيكون لديه سهمان اثنان فقط.

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