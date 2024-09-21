«الطيران المدني» تبحث التعاون مع «بيتا» في تقنيات الطائرات الكهربائية

بحث سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وكايل كلارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((بيتا تكنولوجيز))، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الطائرات الكهربائية المتقدمة.

وقالت الهيئة في بيان إن هذه المباحثات جاءت خلال زيارة وفد من الهيئة العامة للطيران المدني وممثلين عن جهات ودوائر حكومية في قطاع الطيران بدولة الإمارات إلى مقر ((بيتا)) في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد السويدي أن الطائرات الكهربائية تشهد تطوراً هائلاً في الوقت الراهن، خاصة في ظل التوجهات والرؤى المستقبلية لدمج النقل الجوي ضمن منظومة تنقل الأفراد داخل المدن والمناطق الحضرية. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد من رواد هذا المجال، حيث تعمل بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية الرائدة لتعزيز اللوائح والسياسات الداعمة، وتطوير بنية تحتية متقدمة لشبكات الإقلاع والهبوط العمودي، تمهيداً للإطلاق التجاري للتاكسي الجوي في عام 2026.

وأضاف أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في هذا المجال، مشيداً بالتقنيات المتطورة والهندسة الدقيقة التي شهدها في المصنع، والتي تخدم التوجهات العالمية نحو تطوير منظومة نقل جوي متقدمة وآمنة ومستدامة.

واستعرض كايل كلارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((بيتا تكنولوجيز))، مراحل تصنيع الطائرات الكهربائية المتقدمة داخل المصنع، والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة، إلى جانب التحولات الكبيرة التي حققتها الشركة في مجال الطيران المتقدم من خلال تطوير طائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي ((VTOL)).

واطلع وفد دولة الإمارات خلال الزيارة على أدوات التجميع المتطورة وخطوط إنتاج الأنظمة الحيوية في المصنع، بما في ذلك البطاريات ووحدات الشحن، إلى جانب التقدم الذي أحرزته الشركة في تطوير طائرات كهربائية بالكامل للاستخدامات العسكرية والمدنية. وتمت مناقشة جهود الشركة في الالتزام بالاستدامة والابتكار في قطاع الطيران.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاطلاع على أحدث التطورات في مجال التنقل الجوي المتقدم، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتعزيز شراكاتها العالمية في تقنيات النقل الجوي المتقدمة، وترسيخ ريادتها في مجال الطيران المستدام.

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