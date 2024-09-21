استراتيجية «بي بي».. بيع مزارع الرياح في أمريكا لن يبدد الضباب

أداء دون المستوى لعملاق النفط البريطاني مع انخفاض أسعار الخام عالمياً

ما هي ((بي بي))؟ إلى أين تتجه؟ وماذا تريد أن تكون؟ أسئلة تبدو بسيطة للوهلة الأولى، لكن منذ أن وضع الرئيس التنفيذي السابق برنارد لوني استراتيجية طموحة للتحول في الطاقة عام 2020، لم يكن المستثمرون واضحين دائماً بشأن ما تفعله شركة النفط البريطانية الكبرى، ولماذا؟.

لا شك أن موراي أوكينكلوس، الذي تم تعيينه رئيساً تنفيذياً بشكل دائم في يناير، سيجادل بأنه كان واضحاً بشأن الاتجاه الاستراتيجي لشركة ((بي بي))، حتى وإن كانت خطة تحولها إلى شركة طاقة متكاملة تم تعديلها منذ أن وضع لوني الخطط الأصلية لها. ويؤكد أوكينكلوس أهمية تبسيط الأمور والتركيز على الوفاء بوعود الشركة بالتحول إلى ((شركة ذات قيمة أعلى)). وفي مواد تسويقية لامعة، يقول إنه يركز على تحقيق أهداف بي بي لعام 2025 فيما يتصل بالأرباح وعائدات المساهمين ((ونحن واثقون من ذلك)). لكن المشكلة هي أن السوق ليست كذلك.

ولنكون منصفين، فإن أوكينكلوس يتخلص من أعمال لم تعد ذات معنى. ففي هذا الأسبوع، كانت هناك إعلانات عدة عن سحب استثمارات، بما في ذلك خطة ((بي بي)) لبيع أعمال مزارع الرياح في الولايات المتحدة. وتمتلك ((بي بي)) 10 مزارع رياح في سبع ولايات. وفي المجموع، تبلغ قدرة الأصول 1.7 جيجاوات من الطاقة الإنتاجية، وتبلغ حصة ((بي بي)) منها 1.3 جيجاوات.

وبدأت ((بي بي)) في تطوير أعمالها في طاقة الرياح بالولايات المتحدة في منتصف التسعينيات. وهذه الأصول غير الأساسية والناضجة ستتطلب في مرحلة ما المزيد من الاستثمارات، إذا كان سيتم استبدال التوربينات الحالية بأخرى أحدث وأكثر قوة.

وبالنظر إلى عمرها، فمن غير المرجح أن تحقق الأصول ملياري دولار أو نحو ذلك، وهو التقييم القياسي البالغ 1.5 مليار دولار لكل جيجاواط. ولم تسهم جهود أوكينكلوس لترتيب الأوضاع كثيراً في وقف انخفاض أسعار سهم ((بي بي)). فقد أدى انخفاض أسعار النفط لانخفاض كبير في أسهم كل شركات الطاقة الكبرى. رغم ذلك، فإن أداء ((بي بي)) أقل من منافسيها، ما يقلق المنافسين بشأن وعودها لعام 2025: فقد حددت هدفها بتوليد إجمالي أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في حدود 46 إلى 49 مليار دولار بحلول عام 2025 (مقابل 44 مليار دولار في عام 2023) بالنصف الثاني من عام 2023، عندما كانت أسعار النفط لا تزال أعلى من 80 دولاراً.

ونظراً لتراجع أسعار النفط، أصبح من غير الواضح بشكل متزايد ما إذا كانت ((بي بي)) ستتمكن من الالتزام بتعهداتها بتوزيع 7 مليارات دولار إضافية على المستثمرين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم في عام 2025. وعائدات رأس المال هذه ستكون بمثابة تحلية مفيدة، في الوقت الذي تحاول فيه ((بي بي)) إقناع المستثمرين بأن استراتيجيتها لتحول الطاقة ستؤتي ثمارها.

وكما أشار أوكينكلوس سابقاً، فإن التدفقات النقدية المنخفضة ستجبر جميع شركات النفط الكبرى، التي اعتمدت على العوائد الكبيرة، على إيجاد قصة جديدة لكسب ثقة المستثمرين. المشكلة هي أن قصة ((بي بي)) كانت دائماً غير مقنعة.

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