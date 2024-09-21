بريطانيا وألمانيا .. أبرز مظاهر الاتفاق والاختلاف

يقوم بعض الألمان بأفضل أعمالهم في لندن. ويعد كارل ماركس، هانز هولباين، جورج فريدريك هاندل، كاي هافرتز، خير مثال لذلك، إضافة إلى كون الألمان، من خلال تجربتي الشخصية، أفضل المتحدثين باللغة الإنجليزية في القارة.

ويمكن أن يغذي ذلك شعوراً بأن هذين البلدين متقاربان كثيراً، رغم ما حدث خلال النصف الأول من القرن الماضي. كذلك، ألمانيا متخصصة في التصنيع، فيما بريطانيا هي ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم. وألمانيا لديها مجموعة واسعة من المناطق المهمة، فيما بريطانيا تتركز الهيمنة في مدينتها الرئيسية أكثر من أي دولة غنية ذات حجم كبير. وبالنسبة للمشهد السياسي، ألمانيا لديها حكومات ائتلافية، مع ثلاثة أحزاب في الحكومة الحالية. أما في السياسة البريطانية فالفائز يأخذ كل شيء لدرجة أن كير ستارمر حصل على أغلبية 174 مقعداً من حصة 34% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

والسياسة المالية الألمانية قد تتسم بالحكمة، بينما لم تحقق بريطانيا فائضاً في الميزانية منذ مطلع الألفية. وألمانيا اتحادية، أما بريطانيا فهي في واقع الأمر دولة مركزية. وكانت ألمانيا عضواً مؤسساً في المشروع الأوروبي، بينما انضمت بريطانيا متأخرة ثم غادرت.

حتى نسيج الحياة في هذين البلدين مختلف تماماً، فبوسعك أن تركب قطاراً من عصر الفضاء عبر ألمانيا ثم تُصدَم بشخص يستخدم جهاز فاكس، ليس من باب السخرية، أما بريطانيا فهي أكثر رقمنة لكنها أقل جودة في البنية الأساسية الملموسة. وهكذا، فهاتان طريقتان متمايزتان، بل ومتعارضتان تقريباً، لإدارة دولة ديمقراطية متوسطة الحجم ومرتفعة الدخل. ومع ذلك فهما تتقاربان في شيء واحد مشترك وهو: الفشل. والمشاكل التي تواجهها بريطانيا قد تكون معروفة أكثر، كما أنها مزمنة، في حين قد تكون مشاكل ألمانيا أكثر حدة، فقد كانت ألمانيا الاقتصاد الرئيسي الأسوأ أداء في عام 2023. وسياساتها التي كانت هادئة ذات يوم تتدهور بوضوح.

فما الدرس المستفاد إذن؟ الدرس المهم هو: لا تبالغ أبداً في إضفاء المثالية على بلدان أخرى. قد يبدو هذا وكأنه شيء عالمي، لكنه في الواقع قمة التعصب المحلي. ومن الواضح كذلك أن اليساريين يقعون في الخطأ نفسه مراراً وتكراراً. لذلك، كان ((تقديس)) نموذج السويد في تسعينيات القرن الماضي أمراً يتسم بالساذجة إلى حد كبير. ولكن في عهد أنجيلا ميركل، كانت ألمانيا بمثابة شانجريلا (أو ذلك المكان الخيالي الموصوف في رواية الفردوس المفقود التي كتبها الروائي البريطاني جيمس هيلتون) بالنسبة للتقدميين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، الذين أشادوا بالتمثيل النسبي مقارنة بالأغلبية الجامحة، وبالاستراتيجية الصناعية مقارنة بسياسة الحرية التامة وعدم التدخل، والقوة الناعمة على العسكرة ((الأنجلوأمريكية)).

وأصبحت برلين نفسها ــ المدينة الأقل بريقاً من لندن أو نيويورك ــ دليلاً على صحة هذا المفهوم لكن الوقت أدى إلى تعقيد هذه الصورة كثيراً. ويبدو أن الحكومات المتعددة الأحزاب قد تجلب الكثير من التردد. وقد يعني تشكيل الاقتصاد دعم الصناعات الناشئة. وقد تكون القوة الناعمة تعبيراً ملطفاً للسذاجة في مواجهة الأعداء المميتين. وقد يعني وجود الكثير من المدن الجميلة وعدم وجود المدن الكبرى التخلي عن الفوائد الاقتصادية المترتبة على مفهوم التكتل.

وهكذا، فإنه عندما تقف دولتان مختلفتان في مواجهة مثل هذه المآزق المتشابهة في نفس الوقت، فينبغي لنا أن نشك في وجود نموذج واحد ((صحيح)). وفي واقع الأمر، ما يوجد هو مقايضات. وبصرف النظر عن الأساسيات ــ حقوق الملكية، وجمع الضرائب، والخدمات العامة الشاملة، وما إلى ذلك ــ فإن أي سياسة تقريباً لا يمكن اعتبارها خيراً مطلقاً. وللأسف، فإن التشديد على تحسين شيء ما يميل إلى جعل الشيء الآخر أسوأ. والقيادة تتعلق في أحد جوانبها بمسألة اختيار المشاكل التي يمكن أن نواجهها. وعموماً، لم تكن خيارات ألمانيا خاطئة. فهي لا تزال أغنى من بريطانيا. لكن إذا كان من الصعب توقع التكاليف والنتائج المنحرفة عن الهدف في ألمانيا، فتخيل كم سيكون الأمر أصعب من الخارج.

هنا يكمن الخطر في الإعجاب المبالغ فيه بالنماذج الأجنبية.

إن المملكة المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة بصفة خاصة، مهتمتان كثيراً بمحاكاة الاستراتيجية الصناعية، لكن من دون النسب التي تؤهلهما لذلك، أو الوعي الكافي بالسجل المختلط لمثل هذه الاستراتيجية.

وفي النهاية، أي من هاتين الدولتين المختلفتين يعاني من مشاكل أكبراقتصادياً؟

بريطانيا بالتأكيد، فألمانيا تتحمل ديوناً عامة أقل، وسعيها إلى تصنيع عدد أقل من أجزاء الآلات وتقنيات أكثر تقدماً أمر ممكن تماماً بمرور الوقت. ولديها أيضاً وسادة داعمة من السوق الأوروبية الموحدة. لكن على الصعيد السياسي، تعد مشكلة التطرف في ألمانيا أسوأ، حيث تعاني من يسار متطرف، ناهيك عن أشد أحزاب اليمين المتطرف الرئيسية في أوروبا. في المقابل، تكمن ميزة المركزية النابليونية في بريطانيا في الحسم القاسي. لكن من الممكن أن يؤدي رئيس وزراء سيئ أو اثنان إلى تدمير الأمور (وهو ما حدث بالفعل). بينما من الممكن أن يكون رئيس وزراء جيد للغاية قادراً على تحريك البلاد من جديد.

من ناحية أخرى، تعد فرنسا هي التوأم الحقيقي لبريطانيا: من حيث نصيب الفرد في الدخل، والتعرض البحري، إلى جانب كونها دولة موحدة لفترة طويلة، كما أن الكثير يتركز في عاصمتها، علاوة على خسارتها إمبراطورية ضخمة خارج أوروبا. وهكذا، فإن قصة مدينتين لا تدور حول لندن وميونيخ. وحتى نقطة الاتصال الأنجلو ألمانية، المتمثلة في كرة القدم، تقدم تناقضاً مثيراً للسخرية بين الدولتين. فألمانيا فازت بأربع بطولات كأس عالم، بينما فازت إنجلترا ببطولة واحدة. والواقع أن جاذبية هذه العلاقة الثنائية تكمن في التباين (السلمي). ومن المضحك إذن أن يصل الجانبان أخيراً إلى شيء مشترك، وهو ذلك الشعور السائد في الدولتين بآلام المتاعب الوطنية

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