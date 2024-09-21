«سينيور ساسي» يرحب بضيوفه لتجربة غداء إيطالية مميزة

يدعو مطعم ((سينيور ساسي))، الوجهة الإيطالية في فندق سانت ريجيس بنخلة جميرا بدبي، ضيوفه وزواره للاستمتاع بأطباق غداء شهية خلال عطلات نهاية الأسبوع، يقدم المكان تجربة طعام استثنائية تستمر من الجمعة حتى الأحد، ليقدم للزوار تجربة إيطالية فريدة مستوحاة من قلب إيطاليا. يتميز ((سينيور ساسي)) بتصميماته الإيطالية الفاخرة وأطباقه الأصيلة التي تحاكي الذوق الإيطالي المميز.

وذاع صيته باسم ((جوهرة تاج المطاعم الإيطالية)) في لندن، حيث شهدت منطقة نايتسبريدج افتتاح أول فرع لهذا المطعم الأنيق عام 1982 بالقرب من هارودز.

ويوفر سينيور ساسي أجواء جميلة تجمع بين الأناقة والفخامة، ليقدم للزوار تجربة فريدة مستوحاة من قلب إيطاليا.

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