«سينيور ساسي» يرحب بضيوفه لتجربة غداء إيطالية مميزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
يدعو مطعم ((سينيور ساسي))، الوجهة الإيطالية في فندق سانت ريجيس بنخلة جميرا بدبي، ضيوفه وزواره للاستمتاع بأطباق غداء شهية خلال عطلات نهاية الأسبوع، يقدم المكان تجربة طعام استثنائية تستمر من الجمعة حتى الأحد، ليقدم للزوار تجربة إيطالية فريدة مستوحاة من قلب إيطاليا. يتميز ((سينيور ساسي)) بتصميماته الإيطالية الفاخرة وأطباقه الأصيلة التي تحاكي الذوق الإيطالي المميز.
وذاع صيته باسم ((جوهرة تاج المطاعم الإيطالية)) في لندن، حيث شهدت منطقة نايتسبريدج افتتاح أول فرع لهذا المطعم الأنيق عام 1982 بالقرب من هارودز.
ويوفر سينيور ساسي أجواء جميلة تجمع بين الأناقة والفخامة، ليقدم للزوار تجربة فريدة مستوحاة من قلب إيطاليا.
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