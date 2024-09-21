16.8 مليار دولار سوق الاتصالات في الإمارات بحلول 2029

بلغت قيمة سوق الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة 11.63 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 16.80 مليار دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.16%، حسب آخر تقرير صادر عن ((ريسيرش آند ماركتس))، ويمثل سوق الاتصالات القطاع المخصص لنقل البيانات والصوت والفيديو من خلال تقنيات اتصال متنوعة، ويشمل هذا القطاع نطاقاً واسعاً من الخدمات مثل تشغيل الهاتف، واتصال الإنترنت، والاتصالات المتنقلة والبث.

ويضم مجموعة من الجهات الفاعلة بما في ذلك شركات الاتصالات ومشغلو الشبكات وموفرو خدمة الإنترنت وشركات الأقمار الصناعية التي تعمل بشكل جماعي على إدارة وتقديم خدمات الاتصالات هذه.

وتحتل البنية التحتية الرئيسية مثل أبراج الهاتف والكابلات البصرية ومراكز البيانات، مكانة محورية في سوق الاتصالات، حيث تمكن هذه العناصر من إجراء اتصالات سلسة بين المستخدمين.

ويهيمن على سوق الاتصالات في الإمارات لاعبان رئيسيان، وهما ((أي أند من اتصالات)) و((دو))، حيث رسختا وجوداً قوياً ووفرتا تغطية شبكية واسعة.

ويعد توسيع شبكات الجيل الخامس أحد الاتجاهات الرئيسية التي تشكل سوق الاتصالات في الإمارات، وكانت دولة الإمارات في طليعة نشر شبكات الجيل الخامس في الشرق الأوسط، حيث تقود كل من اتصالات ودو عملية طرح هذه التقنية من الجيل التالي.

وتدعم مبادرات الحكومة الإماراتية، مثل خطة النطاق العريض الوطني، نمو شبكات الألياف الضوئية من خلال تعزيز الاستثمار وتشجيع التعاون بين أصحاب المصلحة. (دبي - البيان)

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