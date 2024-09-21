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نمو متسارع لسوق السيارات الكهربائية في الإمارات

9/21/2024 7:24:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع أحدث تقرير صادر عن مجموعة «إيمارك» للأبحاث، أن يشهد سوق السيارات الكهربائية في الإمارات نمواً متسارعاً، بمعدل سنوي مركب يبلغ 27.50 %، خلال الفترة من 2024 إلى 2032.

ويعزى هذا النمو إلى المبادرات الحكومية، وتطوير البنية التحتية، وارتفاع اهتمام المستهلكين بخيارات النقل المستدام.

ويلعب الالتزام الصارم بالاستدامة وخفض انبعاثات الكربون، كجزء من استراتيجيات «رؤية الإمارات 2021»، و«رؤية الإمارات 2050» الأوسع نطاقاً، دوراً رئيساً في نمو سوق السيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تشجع المبادرات التي تتخذها السلطات الحكومية، بما في ذلك الحوافز لشراء السيارات الكهربائية، وخفض رسوم التسجيل، وتوسيع البنية التحتية للشحن، كلاً من الأفراد والشركات على الانتقال إلى السيارات الكهربائية.

إلى جانب ذلك، أسهم ارتفاع أسعار الوقود، والتوعية المتزايدة بالقضايا البيئية، في زيادة الاهتمام بالسيارات الكهربائية بين المستهلكين. يدخل صانعو السيارات الفاخرة والعلامات التجارية العالمية للسيارات الكهربائية سوق الإمارات، ما يعزز الطلب بشكل أكبر، مع توفر المزيد من طرازات السيارات الكهربائية عالية الأداء والفاخرة.

ومن الاتجاهات الرئيسة في سوق السيارات الكهربائية في الإمارات، الاستثمار المتزايد في البنية التحتية للشحن، وتكامل الطاقة المتجددة.

وتعمل السلطات المختصة، بالتعاون مع الشركات الخاصة، على توسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية بسرعة، بما في ذلك الشواحن السريعة على الطرق السريعة الرئيسة والأماكن العامة، ما يجعل الأمر أكثر سهولة للسائقين.

علاوة على ذلك، يركز التركيز على دمج الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر المتجددة في الشبكة على الجانب البيئي الجذاب للسيارات الكهربائية.

ومن الاتجاهات الرئيسة الأخرى، النمو المتزايد في شعبية وسائل النقل العام، والأساطيل التجارية الكهربائية، مع إدخال الحافلات والتاكسيات الكهربائية، لتقليل البصمة الكربونية لقطاع النقل.

علاوة على ذلك، تعمل التطورات التكنولوجية في عمر البطارية، ومدى السيارة، على تعزيز جاذبية السيارات الكهربائية، ما يجعلها أكثر عملية للاستخدام اليومي، ومن المتوقع أن يدفع ذلك نمو سوق السيارات الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة في السنوات المقبلة.

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