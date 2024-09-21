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359 مليار درهم إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات والولايات المتحدة خلال 3 سنوات

9/21/2024 7:24:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت قيمة التجارة السلعية غير النفطية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وفق البيانات الرسمية، 359 مليار درهم على مدار السنوات الـ 3 الماضية، لتأتي الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قائمة أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، فيما مثلت الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً للولايات المتحدة خلال تلك الفترة.

وأوضحت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن التجارة حققت أعلى قيمة لها خلال العام المنقضي 2023 بنمو تجاوز %23، وبقيمة بلغت حوالي 148.1 مليار درهم مقارنة بقيمة قاربت 121 مليار درهم في 2022، والتي نمت بدورها بحوالي 25.5 % عن إجمالي 90 مليار درهم كقيمة للتجارة السلعية بين الجانبين في عام 2021.

تنوع

وأظهرت البيانات بأن السوق الأمريكي يمثل أحد أكبر الموردين للسع إلى الإمارات، حيث بلغت قيمة الواردات الأمريكية على أسواق الدولة، خلال السنوات الثلاث 238.8 مليار درهم بحصة قاربت 66.5 % من إجمالي التجارة بين الجانبين في تلك الفترة، بينما سجلت الصادرات الإماراتية إلى السوق الأمريكي حصة بلغت 10.5 % من إجمالي التجارة السلعية بين الدولتين في السنوات الثلاث، وبقيمة إجمالية بلغت 37.3 مليار درهم، فيما بلغت قيمة سلع إعادة التصدير بحصة 23 % من إجمالي التجارة، وبقيمة بلغت82.7 مليار درهم.

من جهة أخرى ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد فإن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتي في الولايات المتحدة قارب وفق آخر تقدير 40 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة تزيد على 50 % من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط في أمريكا، حيث صنفت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً ضمن أهم البلدان المستثمرة في أمريكا، وطبقاً للوزارة تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات وصناعات حيوية، من أبرزها أنشطة النقل والأنشطة التجارية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع العقارات، وصناعات الأغذية، والمشروبات إلى جانب مجالات الفضاء.

جذب

في المقابل تظهر بيانات الوزارة وصول الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي داخل السوق الإماراتية إلى نحو 4.3 مليارات دولار، ومثلت الإمارات الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة في المنطقة وإحدى أبرز الوجهات جذباً للشركات الأمريكية عبر أكثر من 1500 شركة أمريكية تعمل في أنشطة القطاعات المختلفة داخل الإمارات، فيما يمتلك حوالي 16 ألف مواطن أمريكي رخص تجارية رسمية داخل الدولة، في قطاعات مختلفة مثل المالية والتأمين والتجارة والعقارات والصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والتقنية والنقل والتخزين والتعدين وغيرها.

ويعمل الجانبان وفق الوزارة على تعزيز التعاون الاقتصادي ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، الذي يمثل أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ولا سيما في القطاعات الجديدة والمستقبلية واسعة النمو مثل الرعاية الصحية والتمويل والضيافة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية والمالية والتجارة الإلكترونية.

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