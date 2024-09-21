نيويورك تستحوذ على ربع مسافري «طيران الإمارات» إلى الوجهات الأمريكية

أفادت البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة النقل الأمريكية، بأن «طيران الإمارات»، نجحت في 2.995 مليون مسافر من وإلى الولايات المتحدة، خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024، بمعدل يومي يصل إلى أكثر من 8200 مسافر، وبمتوسط إشغال 77%، واستحوذت نيويورك على ربع المسافرين على متن الناقلة الى الوجهات الامريكية.

وتسعى الناقلة الإماراتية إلى تعميق روابطها مع المدن الأمريكية الرئيسة، من خلال تعزيز شبكة رحلاتها، وتقديم خدمات مبتكرة، تستهدف تلبية احتياجات المسافرين المتنوعة.

وأظهر تحليل «سيمبلي فلاينغ» لبيانات وزارة النقل الأمريكية، أن شبكة «طيران الإمارات» في الولايات المتحدة، تشمل 12 مطاراً، ويعتبر مطار جون إف كينيدي في نيويورك الأكثر نشاطاً بينها، حيث تحتل هذه المحطة المرتبة الأولى من حيث عدد المسافرين، مقارنة مع باقي محطات الناقلة في الولايات المتحدة.

وتُشغل «طيران الإمارات» ثلاث رحلات يومية إلى نيويورك، باستخدام طائرات «إيرباص A380»، منها رحلتان مباشرتان، ورحلة عبر ميلانو مالبينسا، ويستحوذ مطار جون إف كينيدي على نسبة كبيرة من حركة «طيران الإمارات» في الولايات المتحدة، حيث يسافر ربع مسافري الناقلة إلى الولايات المتحدة من وإلى هذا المطار، وخلال الفترة من يونيو 2023، إلى يونيو 2024، نقلت «طيران الإمارات» على هذا الخط نحو 787.9 ألف مسافر، في حين وصل متوسط إشغال الرحلات على هذا الخط إلى نحو 81%.

وأظهر التقرير أن عدد المسافرين بين نيويورك «مطار جون إف كينيدي» ودكا عبر دبي، كان أكثر من أي مكان آخر، وذلك بعد أن توقفت الخطوط الجوية البنغلاديشية عن خدمة العاصمة البنغلاديشية. وبحسب البيانات، حلت مدينة سان فرانسيسكو في المرتبة الثانية من حيث عدد المسافرين الذين نقلتهم من وإلى الولايات المتحدة، والذي وصل إلى أكثر من 257.4 ألف مسافر.

ونقلت «طيران الإمارات» من وإلى مطار لوس آنجلس، الذي جاء في المركز الثالث من حيث عدد المسافرين، نحو 253.4 ألف راكب، مع معدل إشغال 73%، وتظل مدينة نيودلهي الوجهة الأبرز المتصلة بالرحلات من وإلى لوس آنجلس عبر دبي.

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