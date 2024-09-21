37.2% ارتفاع مناولة الحاويات عبر الميناء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أظهرت‭ ‬إحصائيات‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ارتفاع‭ ‬حجم‭ ‬مناولة‭ ‬الحاويات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بنسبة‭ ‬37‭.‬2‭ ‬ % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬شهري‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬وبنسبة‭ ‬7‭.‬5‭ ‬ % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭.‬

وشهد‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مناولة‭ ‬حاويات‭ ‬تجارية‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬39 , 409‭ ‬حاوية‭ ‬نمطية،‭ ‬بزيادة‭ ‬10 , 690‭ ‬حاوية‭ ‬نمطية،‭ ‬قياساً‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬28 , 719‭ ‬حاوية‭ ‬نمطية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭. ‬أما‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬فقد‭ ‬ارتفعت‭ ‬مناولة‭ ‬الحاويات‭ ‬التجارية‭ ‬2 , 760‭ ‬حاوية‭ ‬نمطية،‭ ‬قياساً‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬36 , 649‭ ‬حاوية‭ ‬نمطية‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭. ‬

واتضح‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬حجم‭ ‬إجمالي‭ ‬البضائع‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬بنسبة‭ ‬38‭.‬9 % ‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬47 , 296‭ ‬طنا‭ ‬قياساً‭ ‬بـ‭ ‬77 , 463‭ ‬طنا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬سجلت‭ ‬تراجعاً‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬شهري‭ ‬بنسبة‭ ‬58‭.‬3 % ‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬113 , 526‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

وأظهرت‭ ‬الإحصائية‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬السفن‭ ‬المحملة‭ ‬بالبضائع‭ ‬التي‭ ‬رست‭ ‬في‭ ‬الميناء‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬شهري‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬3‭ ‬ % ‭ ‬حيث‭ ‬رست‭ ‬60‭ ‬سفينة،‭ ‬قياساً‭ ‬بـ‭ ‬57‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجلت‭ ‬تراجعاً‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭.‬5‭ ‬ % ‭ ‬حيث‭ ‬رست‭ ‬71‭ ‬سفينة‭.‬

وأشارت‭ ‬البيانات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المركبات‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الميناء‭ ‬بلغ‭ ‬2 , 618‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬قياساً‭ ‬بـ‭ ‬3 , 909‭ ‬مركبات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وأصدرت‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬21‭ ‬رخصة‭ ‬تجارية،‭ ‬وقامت‭ ‬بإجراء‭ ‬20‭ ‬عملية‭ ‬تفتيش،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬شهادات‭ ‬مغادرة‭ ‬السفن‭ ‬172شهادة‭.‬

واتضح‭ ‬أن‭ ‬البضائع‭ ‬السائلة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مناولتها‭ ‬في‭ ‬الأرصفة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالميناء‭ ‬بلغت‭ ‬841 , 856.36‭ ‬طن‭ ‬متري‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬بزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬17‭.‬2‭ ‬ % ‭ ‬قياساً‭ ‬بـ‭ ‬718 , 538.568‭ ‬طن‭ ‬متري‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬البضائع‭ ‬الصلبة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مناولتها‭ ‬في‭ ‬الأرصفة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالميناء‭ ‬بلغت‭ ‬1 , 762 , 736.380‭ ‬طن‭ ‬متري‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬قياساً‭ ‬بـ‭ ‬2 , 378 , 308‭ ‬طن‭ ‬متري‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬‏يعد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الحيوية‭ ‬المهمة‭ ‬والبارزة‭ ‬في‭ ‬معالم‭ ‬نهضة‭ ‬البحرين‭ ‬ويعد‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬حركة‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬الشريان‭ ‬الأساسي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬90‭ ‬ % ‭ ‬من‭ ‬تجارة‭ ‬البحرين‭ ‬تمر‭ ‬عبر‭ ‬الميناء‭.‬

وتقوم‭ ‬الشركة‭ ‬المشغّلة‭ (‬إي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬تيرمينالز‭) -‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬الموانئ‭ -‬بتشغيل‭ ‬وإدارة‭ ‬وتطوير‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬وتتولى‭ ‬شؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭ ‬المشغلة‭ ‬للميناء‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬به‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لعقد‭ ‬الامتياز‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والشركة‭ ‬المشغلة‭.‬

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