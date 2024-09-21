37.2% ارتفاع مناولة الحاويات عبر الميناء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت أمل الحامد:
أظهرت إحصائيات شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات ارتفاع حجم مناولة الحاويات التجارية في ميناء خليفة بن سلمان بنسبة 37.2 % على أساس شهري خلال شهر أغسطس الماضي، وبنسبة 7.5 % على أساس سنوي.
وشهد شهر أغسطس الماضي التعامل مع مناولة حاويات تجارية بلغ عددها 39 , 409 حاوية نمطية، بزيادة 10 , 690 حاوية نمطية، قياساً بالتعامل مع 28 , 719 حاوية نمطية في شهر يوليو الماضي. أما على أساس سنوي فقد ارتفعت مناولة الحاويات التجارية 2 , 760 حاوية نمطية، قياساً بالتعامل مع 36 , 649 حاوية نمطية في أغسطس 2023.
واتضح من البيانات أن تراجع حجم إجمالي البضائع العامة في ميناء خليفة بن سلمان خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي بنسبة 38.9 % حيث بلغت 47 , 296 طنا قياساً بـ 77 , 463 طنا في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما سجلت تراجعاً على أساس شهري بنسبة 58.3 % حيث بلغت 113 , 526 في يوليو الماضي.
وأظهرت الإحصائية ارتفاعاً في عدد السفن المحملة بالبضائع التي رست في الميناء في شهر أغسطس الماضي على أساس شهري بنسبة 5.3 % حيث رست 60 سفينة، قياساً بـ 57 سفينة في شهر يوليو الماضي، في حين سجلت تراجعاً على أساس سنوي بنسبة 15.5 % حيث رست 71 سفينة.
وأشارت البيانات إلى أن عدد المركبات التي وصلت إلى الميناء بلغ 2 , 618 مركبة في أغسطس الماضي، قياساً بـ 3 , 909 مركبات في الفترة المماثلة من عام 2023. وأصدرت شؤون الموانئ في شهر أغسطس الماضي 21 رخصة تجارية، وقامت بإجراء 20 عملية تفتيش، وبلغ عدد شهادات مغادرة السفن 172شهادة.
واتضح أن البضائع السائلة التي تمت مناولتها في الأرصفة الخاصة بالميناء بلغت 841 , 856.36 طن متري في شهر أغسطس الماضي، بزيادة بنسبة 17.2 % قياساً بـ 718 , 538.568 طن متري في يوليو الماضي. كما أن البضائع الصلبة التي تمت مناولتها في الأرصفة الخاصة بالميناء بلغت 1 , 762 , 736.380 طن متري في أغسطس الماضي قياساً بـ 2 , 378 , 308 طن متري في يوليو الماضي.
يشار إلى أن ميناء خليفة بن سلمان يعد من المشاريع الحيوية المهمة والبارزة في معالم نهضة البحرين ويعد نقلة نوعية في تطوير حركة النقل البحري من حيث إنه الشريان الأساسي لمملكة البحرين في التبادل التجاري حيث إن 90 % من تجارة البحرين تمر عبر الميناء.
وتقوم الشركة المشغّلة (إي بي إم تيرمينالز) -الرائدة في تشغيل الموانئ -بتشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، وتتولى شؤون الموانئ والملاحة البحرية الإشراف على عمل الشركة المشغلة للميناء والرقابة على العمليات التي تتم به وذلك وفقاً لعقد الامتياز المبرم بين حكومة مملكة البحرين والشركة المشغلة.
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