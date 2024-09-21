35 خدمة إلكترونية تقدمها ((المرور)) وإنجاز 3 ملايين معاملة في 3 سنوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استضاف البرنامج الإذاعي «أمن FM » الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين، كلا من النقيب خلود يحيى إبراهيم رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري والنقيب أسماء عبد الله المطوع رئيس فرع الرصد والمتابعة الإعلامية بالإدارة العامة للمرور، للحديث حول تعزيز مفاهيم السلامة المرورية لدى مستخدمي الطريق.
وخلال اللقاء، أكدت النقيب خلود يحيى أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في نشر الثقافة والوعي المروري لكل مستخدمي الطريق والعمل على تقليل المخالفات والحوادث من خلال تقديم المحاضرات التوعوية بلغات متعددة، من أجل توصيل المفاهيم المرورية للجمهور لرفع معدلات السلامة المرورية على الطريق، مشيرة إلى أهمية توعية الأطفال وغرس الوعي المروري لديهم حسب فئاتهم العمرية المختلفة عبر تقديم المحاضرات التوعوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وعلى صعيد التطور الإلكتروني، أشارت النقيب خلود إلى أن الإدارة العامة للمرور أطلقت 35 خدمة إلكترونية من خلال عدد من المنصات أهمها تطبيق ( e - traffic )، فيما بلغت مجموع المعاملات المنجزة إلكترونياً من عام 2020 إلى 2023 أكثر من 3 ملايين معاملة، الأمر الذي يعكس اهتمام الإدارة بتحويل كل الخدمات إلكترونيا وتحسينها لجميع المراجعين على مدار الساعة.
من جانبها، أكدت النقيب أسماء عبدالله المطوع أهمية التعاون من قبل السائقين وأولياء الأمور مع شرطة المرور وشرطة خدمة المجتمع وحرّاس المدارس خلال العام الدراسي خاصة مع زيادة الحركة المرورية في هذه الفترة، مضيفة أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل فعال في رفع مستوى الوعي بين السواق ومستخدمي الطريق من خلال تأكيد أهمية الالتزام بالقوانين المرورية ونشر الرسائل التوعوية المختلفة، مؤكدة رصد جميع أنواع المخالفات المرورية التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأشارت إلى أنه تم إنتاج محتوى إعلامي وتوعوي يخاطب مختلف فئات المجتمع بأفكار تتناسب مع كل جيل لتوصيل المعلومة المرورية بطرق مبتكرة، بالإضافة إلى المسابقات التي تنفذها الإدارة كمسابقة أفضل فيلم توعوي أو أفضل منشور توعوي، وفي ختام البرنامج، دعا ضيوف البرنامج جميع مستخدمي الطريق إلى التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية لضمان أمن وسلامة الجميع.
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