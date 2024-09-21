Sunday, 22 September 2024 04:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


35 خدمة إلكترونية تقدمها ((المرور)) وإنجاز 3 ملايين معاملة في 3 سنوات

9/21/2024 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضاف‭ ‬البرنامج‭ ‬الإذاعي‭ ‬‮«‬أمن‭ ‬ FM ‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تعده‭ ‬وتقدمه‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين،‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬النقيب‭ ‬خلود‭ ‬يحيى‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف‭ ‬المروري‭ ‬والنقيب‭ ‬أسماء‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬المطوع‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬الرصد‭ ‬والمتابعة‭ ‬الإعلامية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬للحديث‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬مفاهيم‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬لدى‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطريق‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكدت‭ ‬النقيب‭ ‬خلود‭ ‬يحيى‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬والوعي‭ ‬المروري‭ ‬لكل‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬المخالفات‭ ‬والحوادث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬المحاضرات‭ ‬التوعوية‭ ‬بلغات‭ ‬متعددة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توصيل‭ ‬المفاهيم‭ ‬المرورية‭ ‬للجمهور‭ ‬لرفع‭ ‬معدلات‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬الطريق،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توعية‭ ‬الأطفال‭ ‬وغرس‭ ‬الوعي‭ ‬المروري‭ ‬لديهم‭ ‬حسب‭ ‬فئاتهم‭ ‬العمرية‭ ‬المختلفة‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬المحاضرات‭ ‬التوعوية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬التطور‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬أشارت‭ ‬النقيب‭ ‬خلود‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬أطلقت‭ ‬35‭ ‬خدمة‭ ‬إلكترونية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنصات‭ ‬أهمها‭ ‬تطبيق‭ (‬ e ‭-‬ traffic ‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬مجموع‭ ‬المعاملات‭ ‬المنجزة‭ ‬إلكترونياً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬2023‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬معاملة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬الإدارة‭ ‬بتحويل‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬إلكترونيا‭ ‬وتحسينها‭ ‬لجميع‭ ‬المراجعين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬النقيب‭ ‬أسماء‭ ‬عبدالله‭ ‬المطوع‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السائقين‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬مع‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬وشرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وحرّاس‭ ‬المدارس‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬السواق‭ ‬ومستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬المرورية‭ ‬ونشر‭ ‬الرسائل‭ ‬التوعوية‭ ‬المختلفة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬رصد‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬المخالفات‭ ‬المرورية‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬حيالها‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إنتاج‭ ‬محتوى‭ ‬إعلامي‭ ‬وتوعوي‭ ‬يخاطب‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬بأفكار‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬جيل‭ ‬لتوصيل‭ ‬المعلومة‭ ‬المرورية‭ ‬بطرق‭ ‬مبتكرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الإدارة‭ ‬كمسابقة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬توعوي‭ ‬أو‭ ‬أفضل‭ ‬منشور‭ ‬توعوي،‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬البرنامج،‭ ‬دعا‭ ‬ضيوف‭ ‬البرنامج‭ ‬جميع‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬التقيد‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقواعد‭ ‬المرورية‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الجميع‭.‬

كلمات دالة

MENAFN21092024000055011008ID1108700044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث