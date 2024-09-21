35 خدمة إلكترونية تقدمها ((المرور)) وإنجاز 3 ملايين معاملة في 3 سنوات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكدت‭ ‬النقيب‭ ‬خلود‭ ‬يحيى‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬والوعي‭ ‬المروري‭ ‬لكل‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬المخالفات‭ ‬والحوادث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬المحاضرات‭ ‬التوعوية‭ ‬بلغات‭ ‬متعددة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توصيل‭ ‬المفاهيم‭ ‬المرورية‭ ‬للجمهور‭ ‬لرفع‭ ‬معدلات‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬الطريق،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توعية‭ ‬الأطفال‭ ‬وغرس‭ ‬الوعي‭ ‬المروري‭ ‬لديهم‭ ‬حسب‭ ‬فئاتهم‭ ‬العمرية‭ ‬المختلفة‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬المحاضرات‭ ‬التوعوية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬التطور‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬أشارت‭ ‬النقيب‭ ‬خلود‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬أطلقت‭ ‬35‭ ‬خدمة‭ ‬إلكترونية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنصات‭ ‬أهمها‭ ‬تطبيق‭ (‬ e ‭-‬ traffic ‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬مجموع‭ ‬المعاملات‭ ‬المنجزة‭ ‬إلكترونياً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬2023‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬معاملة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬الإدارة‭ ‬بتحويل‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬إلكترونيا‭ ‬وتحسينها‭ ‬لجميع‭ ‬المراجعين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬النقيب‭ ‬أسماء‭ ‬عبدالله‭ ‬المطوع‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السائقين‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬مع‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬وشرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وحرّاس‭ ‬المدارس‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬السواق‭ ‬ومستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬المرورية‭ ‬ونشر‭ ‬الرسائل‭ ‬التوعوية‭ ‬المختلفة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬رصد‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬المخالفات‭ ‬المرورية‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬حيالها‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إنتاج‭ ‬محتوى‭ ‬إعلامي‭ ‬وتوعوي‭ ‬يخاطب‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬بأفكار‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬جيل‭ ‬لتوصيل‭ ‬المعلومة‭ ‬المرورية‭ ‬بطرق‭ ‬مبتكرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الإدارة‭ ‬كمسابقة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬توعوي‭ ‬أو‭ ‬أفضل‭ ‬منشور‭ ‬توعوي،‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬البرنامج،‭ ‬دعا‭ ‬ضيوف‭ ‬البرنامج‭ ‬جميع‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬التقيد‭ ‬بالأنظمة‭ ‬والقواعد‭ ‬المرورية‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الجميع‭.‬

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