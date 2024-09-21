مطار البحرين الدولي يحتفي باليوم الوطني السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض وشركة خدمات مطار البحرين (باس)، احتفى مطار البحرين الدولي، الذي تديره وتشغله شركة مطار البحرين، باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين ضمن احتفالات مملكة البحرين.
وتم الترحيب بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي على متن رحلات طيران الخليج، الناقل الوطني لمملكة البحرين، والخطوط الجوية السعودية، من خلال مجموعة من الفعاليات الاحتفالية المميزة ذات الطابع التراثي وكرم الضيافة البحرينية المعروف. كما قام الموظفون بتوزيع الهدايا التذكارية على المسافرين القادمين من المملكة الشقيقة.
وتجسد هذه الفعالية التزام مطار البحرين الراسخ بتعزيز التبادل الثقافي، وتوطيد أواصر العلاقات الإقليمية، بما يعكس متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
كلمات دالة
MENAFN21092024000055011008ID1108700043
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.