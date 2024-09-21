مطار البحرين الدولي يحتفي باليوم الوطني السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬الترحيب‭ ‬بالمسافرين‭ ‬القادمين‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬رحلات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقل‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬السعودية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الاحتفالية‭ ‬المميزة‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬التراثي‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭ ‬البحرينية‭ ‬المعروف‭. ‬كما‭ ‬قام‭ ‬الموظفون‭ ‬بتوزيع‭ ‬الهدايا‭ ‬التذكارية‭ ‬على‭ ‬المسافرين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وتجسد‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬التزام‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخ‭ ‬بتعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي،‭ ‬وتوطيد‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الإقليمية،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬متانة‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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