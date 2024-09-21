Sunday, 22 September 2024 04:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المندوب الدائم للبحرين لدى ((اليونيدو)) يقدم أوراق اعتماده

9/21/2024 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدم‭ ‬السفير‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬عبدالله‭ ‬أمس‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماده‭ ‬كمندوب‭ ‬دائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ (‬اليونيدو‭)‬،‭ ‬لسيونغ‭ ‬زو‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬اليونيدو‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التعاون‭ ‬التقني‭ ‬والتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬فيينا‭ ‬الدولي‭.‬‮

وأكد‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم،‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬تقديم‭ ‬أوراق‭ ‬الاعتماد،‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنظمة‭ ‬اليونيدو،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬اللافتة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬مكتب‭ ‬ترويج‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ (‬اليونيدو‭) ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعزيز‭ ‬القاعدة‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المشتركة‭.‬‮

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رحب‭ ‬سيونغ‭ ‬زو‭ ‬بالسفير‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬عبدالله،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬له‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬الجديدة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬المنظمة،‭ ‬وأهمها‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستثمار،‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN21092024000055011008ID1108700042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث