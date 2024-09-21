المندوب الدائم للبحرين لدى ((اليونيدو)) يقدم أوراق اعتماده

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم،‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬تقديم‭ ‬أوراق‭ ‬الاعتماد،‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنظمة‭ ‬اليونيدو،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬اللافتة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬مكتب‭ ‬ترويج‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ (‬اليونيدو‭) ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعزيز‭ ‬القاعدة‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المشتركة‭.‬‮

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من‭ ‬جانبه،‭ ‬رحب‭ ‬سيونغ‭ ‬زو‭ ‬بالسفير‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬عبدالله،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬له‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬الجديدة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬المنظمة،‭ ‬وأهمها‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستثمار،‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭. ‬

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