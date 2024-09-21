المندوب الدائم للبحرين لدى ((اليونيدو)) يقدم أوراق اعتماده

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قدم السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله أمس أوراق اعتماده كمندوب دائم لمملكة البحرين لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لسيونغ زو نائب المدير العام لمنظمة اليونيدو مدير إدارة التعاون التقني والتنمية الصناعية المستدامة، وذلك بمقر المنظمة في مركز فيينا الدولي.
وأكد المندوب الدائم، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد، أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ومنظمة اليونيدو، مثنيًا على الجهود اللافتة التي يقوم بها مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مملكة البحرين في سبيل تعزيز القاعدة الصناعية في المملكة بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة.
من جانبه، رحب سيونغ زو بالسفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مشيدًا بالدعم المستمر من مملكة البحرين لمبادرات وبرامج المنظمة، وأهمها المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في نسخته الخامسة التي عقدت في مملكة البحرين بالتزامن مع القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين «قمة البحرين»، مؤكدًا تطلعه إلى المزيد من التعاون والشراكة مع المملكة.
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