لجنة جائزة الأميرة سبيكة لتقدم المرأة البحرينية تناقش معايير التأهل والفوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت لجنة جائزة صاحبة السمو
الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية – الدورة الثامنة (2024-2026) اجتماعها الأول برئاسة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بمقر المجلس، وفي مستهل الاجتماع، رحبت العوضي
رئيسة اللجنة بالأعضاء الجدد في لجنة الجائزة وتم تقديم شرح موجز حول تطورات العمل في الجائزة على مدى دوراتها السابقة، وما حققته من أثر على الصعيد الوطني من حيث زيادة نسبة المشاركة في الجائزة في الدورة السابعة (2022) التي بلغت 356 مشاركة من جميع الفئات، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام إلى 55% عام 2023، و36% في القطاع الخاص عام 2023، وكذلك زيادة الالتزام بتفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، حيث ارتفع عدد لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام إلى 63 في عام 2024، و25 لجنة في القطاع الخاص في عام 2024.
واستعرض الاجتماع أهم اختصاصات لجنة الجائزة المتمثلة في اقتـراح المعاييـر والشروط الواجب تـوافرها لجميع فئات المرشـحين لنيل الجائزة، واقتراح الجهات المرشحة لنيل الجائزة، ورفع التوصيات إلى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة للاعتماد وإصدار قرار يحدد الفائزين بالجائزة، وعرض قرارات صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بشأن تحديد مستويات ومزايا الجائزة تنفيذا للأمر الملكي رقم ( 17) لسنة 2019 بتعديل مسمى الجائزة وإضافة فئتي مؤسسات المجتمع المدني والأفراد، وكذلك قرار صاحبة السمو الملكي بشأن تشكيل لجنة التحكيم الدولية والتي تختص بالإشراف النهائي على عملية الترشيح للجائزة وفقا لمعايير التأهل بالفوز والمعتمدة من قبل لجنة الجائزة ومقترحات التطوير.
كما ناقش الاجتماع معايير التأهل للفوز بالجائزة بحسب استمارات المشاركة لجميع الفئات وتأكيد أهمية مراجعة أعضاء اللجنة لجميع استمارات المشاركة لجميع الفئات وإبداء ملاحظاتهم واقتراح الأوزان المناسبة لكل معيار وبنوده التفصيلية مع الأخذ في الاعتبار أهمية صياغة المعايير بما يتوافق وينعكس على مسمى الجائزة من حيث رصد تقدم المرأة البحرينية في المؤسسات والجهات التي تستهدفها الجائزة.
وتترأس لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي – بورصة البحرين، والمهندسة مريم أحمد جمعان رئيسة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات عضو المجلس الأعلى للمرأة، والدكتور عبد الرحمن عبد الحسين جواهري الرئيس التنفيذي – شركة نفط البحرين (بابكو)، وهالة حسين يتيم رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، وأسامة صالح العلوي وكيل الاقتصاد الوطني – وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي – صندوق العمل (تمكين)، والدكتور عبد الرزاق محمد القحطاني القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات – الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفيصل أحمد محمد صالح عبدالله الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات – وزارة التجارة والصناعة، وريم حسن حميد مرهون مدير عام السياسات والأجور – جهاز الخدمة المدنية.
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