لجنة جائزة الأميرة سبيكة لتقدم المرأة البحرينية تناقش معايير التأهل والفوز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬أهم‭ ‬اختصاصات‭ ‬لجنة‭ ‬الجائزة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬اقتـراح‭ ‬المعاييـر‭ ‬والشروط‭ ‬الواجب‭ ‬تـوافرها‭ ‬لجميع‭ ‬فئات‭ ‬المرشـحين‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة،‭ ‬واقتراح‭ ‬الجهات‭ ‬المرشحة‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة،‭ ‬ورفع‭ ‬التوصيات‭ ‬إلى‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬للاعتماد‭ ‬وإصدار‭ ‬قرار‭ ‬يحدد‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجائزة،‭ ‬وعرض‭ ‬قرارات‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بشأن‭ ‬تحديد‭ ‬مستويات‭ ‬ومزايا‭ ‬الجائزة‭ ‬تنفيذا‭ ‬للأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ ( ‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بتعديل‭ ‬مسمى‭ ‬الجائزة‭ ‬وإضافة‭ ‬فئتي‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والأفراد،‭ ‬وكذلك‭ ‬قرار‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولية‭ ‬والتي‭ ‬تختص‭ ‬بالإشراف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الترشيح‭ ‬للجائزة‭ ‬وفقا‭ ‬لمعايير‭ ‬التأهل‭ ‬بالفوز‭ ‬والمعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬الجائزة‭ ‬ومقترحات‭ ‬التطوير‭. ‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬معايير‭ ‬التأهل‭ ‬للفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬بحسب‭ ‬استمارات‭ ‬المشاركة‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬مراجعة‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬لجميع‭ ‬استمارات‭ ‬المشاركة‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬وإبداء‭ ‬ملاحظاتهم‭ ‬واقتراح‭ ‬الأوزان‭ ‬المناسبة‭ ‬لكل‭ ‬معيار‭ ‬وبنوده‭ ‬التفصيلية‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أهمية‭ ‬صياغة‭ ‬المعايير‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬وينعكس‭ ‬على‭ ‬مسمى‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬رصد‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬التي‭ ‬تستهدفها‭ ‬الجائزة‭.‬

وتترأس‭ ‬لجنة‭ ‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬لولوة‭ ‬صالح‭ ‬العوضي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وتضم‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ – ‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬والمهندسة‭ ‬مريم‭ ‬أحمد‭ ‬جمعان‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬جواهري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ – ‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ (‬بابكو‭)‬،‭ ‬وهالة‭ ‬حسين‭ ‬يتيم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وأسامة‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‭ ‬وكيل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ – ‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ومها‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ – ‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬محمد‭ ‬القحطاني‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشؤون‭ ‬العمليات‭ ‬ – ‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وفيصل‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬عبدالله‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للسجل‭ ‬التجاري‭ ‬والشركات‭ ‬ – ‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة،‭ ‬وريم‭ ‬حسن‭ ‬حميد‭ ‬مرهون‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬السياسات‭ ‬والأجور‭ ‬ – ‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭. ‬

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