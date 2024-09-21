اتفاقية تحسين مستوى خدمة العميل بين شؤون الجمارك والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقعت شؤون الجمارك والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد اتفاقية مستوى الخدمة، وذلك بهدف تعزيز التعاون القائم بين الجانبين لتحسين تجربة العميل.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد حرص شؤون الجمارك على تقديم أفضل الحلول وتحقيق أنجح الممارسات الجمركية، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى توفير أحدث الخدمات من خلال تنظيم وسائل الاتصال وتعزيز العلاقات مع كل الشركاء، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية لكل الأطراف بما يسهم بالارتقاء بمستوى الأداء المقدم للعملاء عن طريق تسهيل الإجراءات الجمركية.
وتضمنت بنود الاتفاقية على تعاون الطرفين في تقديم أفضل الخدمات المختلفة المنوطة بهما وفق أعلى معايير الجودة ومؤشرات الأداء، لتسهيل حركة المسافرين والشحن والخدمات الأخرى المختلفة والتي يتم تقديمها وفق نطاق الاتفاقية.
كلمات دالة
MENAFN21092024000055011008ID1108700039
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.