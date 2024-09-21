اتفاقية تحسين مستوى خدمة العميل بين شؤون الجمارك والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬لجسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬حرص‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬وتحقيق‭ ‬أنجح‭ ‬الممارسات‭ ‬الجمركية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬أحدث‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الشركاء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجمركية‭ ‬لكل‭ ‬الأطراف‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الأداء‭ ‬المقدم‭ ‬للعملاء‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجمركية‭.‬

وتضمنت‭ ‬بنود‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬تعاون‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬المختلفة‭ ‬المنوطة‭ ‬بهما‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬ومؤشرات‭ ‬الأداء،‭ ‬لتسهيل‭ ‬حركة‭ ‬المسافرين‭ ‬والشحن‭ ‬والخدمات‭ ‬الأخرى‭ ‬المختلفة‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬وفق‭ ‬نطاق‭ ‬الاتفاقية‭.‬

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