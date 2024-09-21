محافظ العاصمة يبحث مع وزير حكومة موسكو مجالات التعاون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحث‭ ‬الحضور‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬المحافظ‭ ‬أهمية‭ ‬الاطلاع‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬المتقدمة‭ ‬وزيادة‭ ‬التنسيق‭ ‬بما‭ ‬يرسخ‭ ‬آفاق‭ ‬العمل‭ ‬الثنائي‭ ‬وتنميته‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬المحافظ‭ ‬بزيارة‭ ‬مركز‭ ‬سكولكوفو‭ ‬للابتكار،‭ ‬اطلع‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬حديثة‭ ‬تدعم‭ ‬تطوير‭ ‬الحلول‭ ‬العالية‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة،‭ ‬مثل‭ ‬الطاقة‭ ‬والطب‭ ‬الحيوي‭ ‬والفضاء،‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬ودعم‭ ‬تنمية‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬المتقدمة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ربط‭ ‬أعضاء‭ ‬المركز‭ ‬بالشركاء‭ ‬العالميين‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬فرص‭ ‬ظهور‭ ‬وانتشار‭ ‬مشاريعهم‭ ‬المبتكرة‭.‬

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