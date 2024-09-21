محافظ العاصمة يبحث مع وزير حكومة موسكو مجالات التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار زيارته للعاصمة الروسية موسكو للمشاركة بمنتدى «مستقبل المدن في مجموعة البريكس»، التقى الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، السيد سيرغي تشيريومين وزير حكومة موسكو رئيس دائرة العلاقات الدولية والاقتصاد الخارجي لمدينة موسكو، بحضور الدكتور جورج الزريقات رئيس جمعية الصداقة والأعمال البحرينية الروسية.
وبحث الحضور خلال اللقاء، مجالات التعاون وسبل تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات، مؤكداً المحافظ أهمية الاطلاع والاستفادة من التجارب والخبرات المتقدمة وزيادة التنسيق بما يرسخ آفاق العمل الثنائي وتنميته على مختلف الأصعدة.
كما قام المحافظ بزيارة مركز سكولكوفو للابتكار، اطلع خلالها على ما يتمتع به المركز من بنية تحتية حديثة تدعم تطوير الحلول العالية التقنية في مجالات مختلفة، مثل الطاقة والطب الحيوي والفضاء، وما يقدمه المركز من برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم تنمية التكنولوجيات المتقدمة، إضافة إلى ربط أعضاء المركز بالشركاء العالميين بما يتيح لرواد الأعمال فرص ظهور وانتشار مشاريعهم المبتكرة.
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