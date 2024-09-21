Sunday, 22 September 2024 04:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظ المحرق يتسلم نسخة من كتاب ((الإرشاد الزواجي والأسري))

9/21/2024 7:21:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أشاد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بجهود‭ ‬الكتاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وإثراء‭ ‬المخزون‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬الإرشاد‭ ‬وعلم‭ ‬النفس‭ ‬والتربية‭ ‬وعلم‭ ‬الاجتماع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭ ‬ودعم‭ ‬المحتوى‭ ‬الأدبي‭ ‬والثقافي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬المحافظ،‭ ‬للكاتب‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والباحث‭ ‬الدكتور‭ ‬شمسان‭ ‬عبدالله‭ ‬المناعي،‭ ‬والذي‭ ‬أهدى‭ ‬سعادته‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كتابه‭ ‬‮«‬الإرشاد‭ ‬الزواجي‭ ‬والأسري‭.. ‬تطبيقاته‭ ‬ ‭ ‬نظرياته‭ ‬ ‭ ‬نماذجه‮»‬،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالجهود‭ ‬اللافتة‭ ‬للكاتب‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأدبي،‭ ‬مؤكداَ‭ ‬دعمه‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الإصدارات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬مكونات‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬محتوى‭ ‬الكتاب‭ ‬القيم‭ ‬وما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬مفاهيم‭ ‬ونظريات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الإرشاد‭ ‬الزواجي‭ ‬والأسري‭.‬‮

من‭ ‬جهته‭ ‬قدم‭ ‬المؤلف‭ ‬د‭. ‬شمسان‭ ‬المناعي‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬محافظ‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬استقباله‭ ‬وتقديره‭ ‬وتشجيعه‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الإصدارات‭ ‬واهتمامه‭ ‬بها‭.‬

كلمات دالة

MENAFN21092024000055011008ID1108700037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث