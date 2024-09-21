محافظ المحرق يتسلم نسخة من كتاب ((الإرشاد الزواجي والأسري))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬المحافظ،‭ ‬للكاتب‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والباحث‭ ‬الدكتور‭ ‬شمسان‭ ‬عبدالله‭ ‬المناعي،‭ ‬والذي‭ ‬أهدى‭ ‬سعادته‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كتابه‭ ‬‮«‬الإرشاد‭ ‬الزواجي‭ ‬والأسري‭.. ‬تطبيقاته‭ ‬ – ‭ ‬نظرياته‭ ‬ – ‭ ‬نماذجه‮»‬،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالجهود‭ ‬اللافتة‭ ‬للكاتب‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأدبي،‭ ‬مؤكداَ‭ ‬دعمه‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الإصدارات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬مكونات‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬محتوى‭ ‬الكتاب‭ ‬القيم‭ ‬وما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬مفاهيم‭ ‬ونظريات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الإرشاد‭ ‬الزواجي‭ ‬والأسري‭.‬‮

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من‭ ‬جهته‭ ‬قدم‭ ‬المؤلف‭ ‬د‭. ‬شمسان‭ ‬المناعي‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬محافظ‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬استقباله‭ ‬وتقديره‭ ‬وتشجيعه‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الإصدارات‭ ‬واهتمامه‭ ‬بها‭.‬

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