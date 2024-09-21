محافظ المحرق يتسلم نسخة من كتاب ((الإرشاد الزواجي والأسري))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، بجهود الكتاب البحرينيين وإسهاماتهم في تعزيز وإثراء المخزون الثقافي في الإرشاد وعلم النفس والتربية وعلم الاجتماع، مشيراً إلى دور هذه الجهود في بناء المجتمع ودعم المحتوى الأدبي والثقافي لمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، للكاتب الأكاديمي والباحث الدكتور شمسان عبدالله المناعي، والذي أهدى سعادته نسخة من كتابه «الإرشاد الزواجي والأسري.. تطبيقاته – نظرياته – نماذجه»، منوهاً بالجهود اللافتة للكاتب في المجال الأدبي، مؤكداَ دعمه لمثل هذه الإصدارات التي تدعم مكونات الأسرة والمجتمع، مثنياً على محتوى الكتاب القيم وما يتضمنه من مفاهيم ونظريات متخصصة في الإرشاد الزواجي والأسري.
من جهته قدم المؤلف د. شمسان المناعي خالص الشكر والامتنان إلى محافظ المحرق على حسن استقباله وتقديره وتشجيعه لمثل هذه الإصدارات واهتمامه بها.
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