الأهلية تدعو الطلبة المستجدين والمحولين إلى إنهاء إجراءات القبول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دعت المسجل العام للجامعة الأهلية فاتن ضيف الطلبة المتقدمين بطلبات الالتحاق بالجامعة في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2024/2025 إلى المسارعة بإنهاء إجراءات تثبيت القبول، منوهة إلى أن الجامعة تقدم خدمة مرنة جدا في دفع الرسوم الدراسية وتتيح لطلبتها وأولياء أمورهم تقسيط الرسوم على امتداد الفصل الدراسي إلى جانب ما تتيحه الجامعة من منح جزئية للطلبة المتفوقين والمتميزين والأيتام وأصحاب الهمم.
وأكدت ضيف استمرار الجامعة في فتح باب القبول في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بما يشمل البرامج المطروحة حديثا كبرنامج بكالوريوس العلوم في التغذية وعلم الحمية وبرنامج بكالوريوس العلوم في العلاج الطبيعي وبرنامج ماجستير العلوم في التصميم الداخلي المستدام وبرنامج ماجستير العلوم في الإدارة المستدامة، وذلك حتى نفاد المقاعد الدراسية المخصصة للطلبة المستجدين، فيما ستكون الأولوية للأسبقية، طبقا للوائح الأكاديمية لمجلس التعليم العالي ومتطلبات الجودة.
ونوهت إلى أن أبواب الجامعة مفتوحة لخريجي الثانوية والطلبة المحولين وأولياء الأمور لزيارة الجامعة والتعرف بشكل مباشر على برامجها الأكاديمية وخدماتها العلمية والتسهيلات التي تقدمها لطلابها.
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