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الأهلية تدعو الطلبة المستجدين والمحولين إلى إنهاء إجراءات القبول

9/21/2024 7:21:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعت‭ ‬المسجل‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬فاتن‭ ‬ضيف‭ ‬الطلبة‭ ‬المتقدمين‭ ‬بطلبات‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالجامعة‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬إلى‭ ‬المسارعة‭ ‬بإنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬تثبيت‭ ‬القبول،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تقدم‭ ‬خدمة‭ ‬مرنة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬وتتيح‭ ‬لطلبتها‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬تقسيط‭ ‬الرسوم‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬تتيحه‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬منح‭ ‬جزئية‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬والمتميزين‭ ‬والأيتام‭ ‬وأصحاب‭ ‬الهمم‭.‬

وأكدت‭ ‬ضيف‭ ‬استمرار‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراه‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬البرامج‭ ‬المطروحة‭ ‬حديثا‭ ‬كبرنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬وعلم‭ ‬الحمية‭ ‬وبرنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬وبرنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬المستدام‭ ‬وبرنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬المستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬نفاد‭ ‬المقاعد‭ ‬الدراسية‭ ‬المخصصة‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين،‭ ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬الأولوية‭ ‬للأسبقية،‭ ‬طبقا‭ ‬للوائح‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الجودة‭.‬

ونوهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبواب‭ ‬الجامعة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لخريجي‭ ‬الثانوية‭ ‬والطلبة‭ ‬المحولين‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬لزيارة‭ ‬الجامعة‭ ‬والتعرف‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬برامجها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وخدماتها‭ ‬العلمية‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬لطلابها‭.‬

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