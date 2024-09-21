الأهلية تدعو الطلبة المستجدين والمحولين إلى إنهاء إجراءات القبول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬ضيف‭ ‬استمرار‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراه‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬البرامج‭ ‬المطروحة‭ ‬حديثا‭ ‬كبرنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬وعلم‭ ‬الحمية‭ ‬وبرنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬وبرنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬المستدام‭ ‬وبرنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬المستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬نفاد‭ ‬المقاعد‭ ‬الدراسية‭ ‬المخصصة‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين،‭ ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬الأولوية‭ ‬للأسبقية،‭ ‬طبقا‭ ‬للوائح‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الجودة‭.‬

ونوهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبواب‭ ‬الجامعة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لخريجي‭ ‬الثانوية‭ ‬والطلبة‭ ‬المحولين‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬لزيارة‭ ‬الجامعة‭ ‬والتعرف‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬برامجها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وخدماتها‭ ‬العلمية‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬لطلابها‭.‬

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