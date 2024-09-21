رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان يتسلم أول دراسة علمية مشتركة بين ((معا)) وجامعة شمال كارولينا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واطلع‭ ‬على‭ ‬المناهج‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الفريق‭ ‬المختص‭ ‬ببرنامج‭ ‬معاً،‭ ‬كمنهج‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬ومنهج‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الالكتروني،‭ ‬وذلك‭ ‬لزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬لدى‭ ‬النشء‭ ‬والأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬ووقايتهم‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬وتصديها‭ ‬وفق‭ ‬منهجيات‭ ‬علمية‭ ‬حديثة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالجهد‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬الفريق‭ ‬المختص‭ ‬لإعداد‭ ‬هذه‭ ‬المناهج‭ ‬وفق‭ ‬أسس‭ ‬علمية‭ ‬دقيقة‭ ‬تستهدف‭ ‬حماية‭ ‬وتوعية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المستحدثة‭ ‬وخاصة‭ ‬فئة‭ ‬الأطفال،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لكافة‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬برنامج‭ ‬معا،‭ ‬موجهاً‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬لما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬المناهج‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬البروفيسور‭ ‬ديفيد‭ ‬وايرك‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لرئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ (‬معاً‭)‬،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالنتائج‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬أتت‭ ‬وفق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬لتطبيق‭ ‬المنهج‭ ‬مؤكداً‭ ‬فاعلية‭ ‬المناهج‭ ‬وإمكانية‭ ‬تعميمها‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية،‭ ‬لما‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إشادة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬واهتمامهم‭ ‬بتبني‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬نشأتها‭ ‬اللجنة‭ ‬وتميزها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتنافسية‭ ‬العالمية‭. ‬

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