Sunday, 22 September 2024 04:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان يتسلم أول دراسة علمية مشتركة بين ((معا)) وجامعة شمال كارولينا

9/21/2024 7:21:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬تسلم‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬‮«‬معاً‮»‬،‭ ‬أول‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬مركز‭ ‬معاً‭ ‬الإقليمي‭ ‬للبحوث‭ ‬والتدريب‭ ‬وجامعة‭ ‬شمال‭ ‬كارولينا،‭ ‬من‭ ‬البروفيسور‭ ‬ديفيد‭ ‬وايرك‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬البحوث‭ ‬بجامعة‭ ‬شمال‭ ‬كارولينا‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬بحضور‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬أميني‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬معاً‭.‬

واطلع‭ ‬على‭ ‬المناهج‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الفريق‭ ‬المختص‭ ‬ببرنامج‭ ‬معاً،‭ ‬كمنهج‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬ومنهج‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الالكتروني،‭ ‬وذلك‭ ‬لزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬لدى‭ ‬النشء‭ ‬والأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬ووقايتهم‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬وتصديها‭ ‬وفق‭ ‬منهجيات‭ ‬علمية‭ ‬حديثة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالجهد‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬الفريق‭ ‬المختص‭ ‬لإعداد‭ ‬هذه‭ ‬المناهج‭ ‬وفق‭ ‬أسس‭ ‬علمية‭ ‬دقيقة‭ ‬تستهدف‭ ‬حماية‭ ‬وتوعية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المستحدثة‭ ‬وخاصة‭ ‬فئة‭ ‬الأطفال،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لكافة‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬برنامج‭ ‬معا،‭ ‬موجهاً‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬لما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬المناهج‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬البروفيسور‭ ‬ديفيد‭ ‬وايرك‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لرئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ (‬معاً‭)‬،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالنتائج‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬أتت‭ ‬وفق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬لتطبيق‭ ‬المنهج‭ ‬مؤكداً‭ ‬فاعلية‭ ‬المناهج‭ ‬وإمكانية‭ ‬تعميمها‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية،‭ ‬لما‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إشادة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬واهتمامهم‭ ‬بتبني‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬نشأتها‭ ‬اللجنة‭ ‬وتميزها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتنافسية‭ ‬العالمية‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN21092024000055011008ID1108700034

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث