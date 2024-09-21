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هاريس تتهم ترامب بالنفاق مع بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية

9/21/2024 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ماديسون‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شنّت‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬منافسها‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وحزبه‭ ‬واتهمتهما‭ ‬بـ‮«‬النفاق‮»‬‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمسألة‭ ‬الإجهاض،‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬التصويت‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭. ‬وألقت‭ ‬المرشحة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬أحد‭ ‬أقوى‭ ‬خطابات‭ ‬حملتها‭ ‬الانتخابية‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬محمّلة‭ ‬ترامب‭ ‬مسؤولية‭ ‬حظر‭ ‬الإجهاض‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬جورجيا‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بوفاة‭ ‬امرأتين‭ ‬كما‭ ‬قالت‭. ‬

ووسط‭ ‬هتافات‭ ‬حضور‭ ‬كانت‭ ‬غالبيته‭ ‬من‭ ‬النساء،‭ ‬قالت‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬في‭ ‬أتلانتا‭ ‬بولاية‭ ‬جورجيا‭ ‬‮«‬وهؤلاء‭ ‬المنافقون‭ ‬يريدون‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬حسنا،‭ ‬أين‭ ‬كنتم؟‭ ‬أين‭ ‬كنتم‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بنساء‭ ‬وأطفال‭ ‬أمريكا،‭ ‬أين‭ ‬كنتم؟‭ ‬كيف‭ ‬يجرؤون‭ ‬على‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

منذ‭ ‬انسحاب‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬وترشح‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬مكانه‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬قبل‭ ‬شهرين،‭ ‬تركز‭ ‬هاريس‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬حظر‭ ‬ترامب‭ ‬للإجهاض‮»‬‭. ‬ويفاخر‭ ‬ترامب‭ ‬بأن‭ ‬القضاة‭ ‬الذين‭ ‬عينهم‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬مهّدوا‭ ‬الطريق‭ ‬لإلغاء‭ ‬حق‭ ‬الإجهاض‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬2022‭. ‬مذّاك،‭ ‬فرضت‭ ‬20‭ ‬ولاية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬حظرا‭ ‬تاما‭ ‬على‭ ‬الإجهاض‭ ‬أو‭ ‬قيدته،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬جورجيا‭ ‬التي‭ ‬حظرت‭ ‬الإجهاض‭ ‬بعد‭ ‬الأسبوع‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬الحمل‭. ‬

وسلطت‭ ‬هاريس‭ ‬الضوء‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬المسألة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬حاشد‭ ‬في‭ ‬ماديسون،‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬الليبراليين‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ويسكنسن‭ ‬المتأرجحة،‭ ‬حيث‭ ‬نددت‭ ‬بالحظر‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬أخلاقي‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬خطابيها،‭ ‬أتت‭ ‬هاريس‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬أمبر‭ ‬نيكول‭ ‬ثورمان‭ ‬البالغة‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬جورجيا‭ ‬والتي‭ ‬تعرضت‭ ‬لمضاعفات‭ ‬نادرة‭ ‬جراء‭ ‬تناولها‭ ‬حبوب‭ ‬إجهاض‭ ‬وتوفيت‭ ‬خلال‭ ‬جراحة‭ ‬عاجلة‭ ‬في‭ ‬2022‭. ‬

وحمّلت‭ ‬لجنة‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬جورجيا‭ ‬مسؤولية‭ ‬وفاتها‭ ‬على‭ ‬تأخر‭ ‬‮«‬كان‭ ‬بالإمكان‭ ‬تفاديه‮»‬‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬العملية‭ ‬البالغة‭ ‬الأهمية‭. ‬وقالت‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬أتلانتا‭ ‬غداة‭ ‬لقائها‭ ‬عائلة‭ ‬ثورمان‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬انتخابي‭ ‬استضافته‭ ‬نجمة‭ ‬البرامج‭ ‬الحوارية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أوبرا‭ ‬وينفري‭ ‬‮«‬سنحرص‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬ذكرى‭ ‬ثورمان‭ ‬مجرد‭ ‬رقم‮»‬‭. ‬

وتزامن‭ ‬خطابا‭ ‬هاريس‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬الاقتراع‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬ولايات‭ ‬هي‭ ‬فيرجينيا‭ ‬ومينيسوتا‭ ‬وداكوتا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬قبل‭ ‬46‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬المحتدمة‭. ‬وقالت‭ ‬أمام‭ ‬الحشد‭ ‬في‭ ‬ماديسون‭ ‬‮«‬الانتخابات‭ ‬بدأت‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬فعلا‭ ‬وأمامنا‭ ‬عمل‭ ‬للتحفيز‭ ‬والتنظيم‭ ‬والتعبئة‮»‬‭. ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬انتقد‭ ‬ترامب‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬التصويت‭ ‬المغايرة‭ ‬لتلك‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الانتخابي‭ ‬المحدد،‭ ‬وحمّل‭ ‬مرارا‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬هزيمته‭ ‬الانتخابية‭ ‬أمام‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬للاقتراع‭ ‬البريدي،‭ ‬كما‭ ‬يشكك‭ ‬أحيانا‭ ‬بالتصويت‭ ‬المبكر،‭ ‬رغم‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬حملته‭ ‬للترويج‭ ‬له‭. ‬

تتيح‭ ‬معظم‭ ‬الولايات‭ ‬الأمريكية‭ ‬التصويت‭ ‬حضوريا‭ ‬أو‭ ‬بالبريد‭ ‬لتمكين‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬جدول‭ ‬مواعيدهم‭ ‬بالإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭. ‬وانتظر‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬اقتراع‭ ‬للتصويت‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬أرلينغتون‭ ‬بولاية‭ ‬فيرجينيا،‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬واشنطن‭. ‬وقالت‭ ‬ميشيل‭ ‬كيلكيني‭ ‬البالغة‭ ‬55‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متحمّسة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التصويت‭ ‬المبكر‭ ‬‮«‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬يساعد‭ ‬الحملة‭ ‬ويرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الحماسة‮»‬‭. ‬

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