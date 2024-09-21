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زيلينسكي لم يحصل بعد على ضوء أخضر أمريكي لاستخدام أسلحة بعيدة المدى

9/21/2024 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كييف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬‮«‬إذن‮»‬‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬ولندن‭ ‬لاستخدام‭ ‬صواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭ ‬خشية‭ ‬‮«‬تصعيد‮»‬‭ ‬الوضع‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬قد‭ ‬حذّر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬قرارا‭ ‬مماثلا‭ ‬سيعني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دول‭ (‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭) ‬الناتو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬لصحفيين‭ ‬بينهم‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تمنحنا‭ ‬أمريكا‭ ‬ولا‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الإذن‭ ‬لاستخدام‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‮»‬،‭ ‬ولذلك‭ ‬لن‭ ‬تقدم‭ ‬كييف‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬يخشون‭ ‬تصعيدا‭ (‬للأعمال‭ ‬الحربية‭)‬‮»‬‭. ‬ويزود‭ ‬الحلفاء‭ ‬الغربيون‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الأسلحة‭. ‬وتطالب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬إذن‭ ‬لضرب‭ ‬العمق‭ ‬الروسي‭ ‬بصواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى،‭ ‬لكن‭ ‬الغرب،‭ ‬وخصوصا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬يخشى‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬روسيا‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬قال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إن‭ ‬المساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬‮«‬تسارعت‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬سبتمبر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يكافح‭ ‬جيشه‭ ‬لإبطاء‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء،‭ ‬ونشعر‭ ‬بتأثير‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وأدى‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬المساعدات‭ ‬الغربية‭ ‬بسبب‭ ‬الانقسامات‭ ‬السياسية‭ ‬إلى‭ ‬نفاد‭ ‬الذخيرة‭ ‬والأسلحة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭. ‬وتعتمد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬حلفائها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬جيش‭ ‬روسي‭ ‬أكثر‭ ‬عدة‭ ‬وأفضل‭ ‬عتادا‭. ‬

وحتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للحرب‭. ‬وانتقد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬مبادرة‭ ‬للسلام‭ ‬اقترحتها‭ ‬الصين‭ ‬والبرازيل‭ ‬في‭ ‬الربيع‭. ‬وقال‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنها‭ ‬خطة‭ ‬فعلية،‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أرى‭ ‬إجراءات‭ ‬أو‭ ‬خطوات‭ ‬محددة‭ ‬بل‭ ‬مجرد‭ ‬إجراءات‭ ‬عامة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬الاجراءات‭ ‬العامة‭ ‬دائما‭ ‬تخفي‭ ‬شيئا‭ ‬ما‮»‬‭. ‬

وأكّدت‭ ‬الصين‭ ‬والبرازيل‭ ‬إنهما‭ ‬تدعمان‭ ‬‮«‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مناسب،‭ ‬تقبل‭ ‬به‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬بمشاركة‭ ‬متساوية‭ ‬لجميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مناقشات‭ ‬منصفة‭ ‬لكل‭ ‬خطط‭ ‬السلام‮»‬‭. ‬وترتبط‭ ‬بكين‭ ‬وموسكو‭ ‬بعلاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬تعززت‭ ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وتقول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬ورغم‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزود‭ ‬روسيا‭ ‬بالأسلحة‭ ‬مباشرة،‭ ‬فإنها‭ ‬تساعد‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬إنتاجها‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬والمسيرات‭ ‬والدبابات‭. ‬

ويأمل‭ ‬زيلينسكي‭ ‬طرح‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬النصر‮»‬‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬للحرب‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الخطة‭ ‬مصممة‭ ‬لقرارات‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬لغاية‭ ‬ديسمبر‭... ‬نرغب‭ ‬بشدة‭ ‬بأن‭ ‬يحصل‭ ‬ذلك‭. ‬ثم‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬ستنجح‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أنه‭ ‬سيلتقي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ربما‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أو‭ ‬27‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وترامب‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬2021‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬انتقد‭ ‬تقديم‭ ‬واشنطن‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬لكييف‭ ‬بشكل‭ ‬مساعدات،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬بإمكانه‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬شرحا‭ ‬لذلك‭. ‬

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