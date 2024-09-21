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النائبة الأمريكية رشيدة طليب تندد برسم كاريكاتير يظهرها مع جهاز بيجر ينفجر

9/21/2024 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬نددت‭ ‬النائبة‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬فلسطيني‭ ‬رشيدة‭ ‬طليب‭ ‬برسم‭ ‬كاريكاتير‭ ‬نُشر‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬ناشونال‭ ‬ريفيو‭ ‬المحافظة‭ ‬يظهرها‭ ‬مع‭ ‬جهاز‭ ‬اتصال‭ (‬بيجر‭) ‬ينفجر‭ ‬واصفة‭ ‬إياه‭ ‬بالعنصري،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المسلحة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وكتبت‭ ‬طليب‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬يعاني‭ ‬مجتمعنا‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ (‬لكن‭) ‬هذه‭ ‬العنصرية‭ ‬ستفاقم‭ ‬الكراهية‭ ‬والعنف‭ ‬ضد‭ ‬جالياتنا‭ ‬العربية‭ ‬والمسلمة‭ ‬وتهدد‭ ‬أمن‭ ‬الجميع‭. ‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬مخز‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬تطبيع‭ ‬هذه‭ ‬العنصرية‮»‬‭. ‬ورشيدة‭ ‬طليب‭ ‬ديمقراطية‭ ‬تمثل‭ ‬منطقة‭ ‬من‭ ‬ميشيجان‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وهي‭ ‬المشرعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭. ‬

وتعرض‭ ‬هذا‭ ‬الرسم‭ ‬الكاريكاتيري‭ ‬أيضا‭ ‬لانتقادات‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬إمجيدج‭ ‬أكشن،‭ ‬وهي‭ ‬جماعة‭ ‬مناصرة‭ ‬لحقوق‭ ‬المسلمين‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬وعضوتي‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأمريكي‭ ‬الديمقراطيتين‭ ‬كوري‭ ‬بوش‭ ‬وألكسندريا‭ ‬أوكاسيو‭ ‬كورتيز‭ ‬وبعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬المحليين‭ ‬في‭ ‬ميشيجان‭ ‬وجماعات‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬مجلة‭ ‬ناشونال‭ ‬ريفيو‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق‭. ‬

ويظهر‭ ‬في‭ ‬الرسم‭ ‬الكاريكاتيري‭ ‬الذي‭ ‬نُشر‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬امرأة‭ ‬تجلس‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬عليه‭ ‬جهاز‭ ‬اتصال‭ ‬لاسلكي‭ ‬ينفجر‭. ‬وكان‭ ‬على‭ ‬المكتب‭ ‬بطاقة‭ ‬مكتوب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬النائبة‭ ‬طليب‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬تظهر‭ ‬المرأة‭ ‬وهي‭ ‬تقول‭ ‬‮«‬يا‭ ‬للغرابة‭! ‬جهاز‭ ‬بيجر‭ ‬الخاص‭ ‬بي‭ ‬انفجر‭ ‬للتو‮»‬‭. ‬

وانفجرت‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬البيجر‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬أعضاء‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وأعقب‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬انفجار‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬لاسلكية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬العشرات‭ ‬وإصابة‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحوادث‭. ‬واتهمت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬لكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬مسؤوليتها‭. ‬وطليب‭ ‬منتقدة‭ ‬شرسة‭ ‬لأفعال‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لحليفتها‭ ‬منذ‭ ‬أمد‭ ‬طويل‭.‬

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