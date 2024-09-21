دفاع أرسنال الصلب لإحباط مهاجمي سيتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مانشستر‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يواجه‭ ‬طموح‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اختبارا‭ ‬مفصليا،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربعة‭ ‬مواسم‭.‬

ويتصدر‭ ‬سيتي‭ ‬الترتيب‭ ‬راهنا‭ ‬بأربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬كاملة،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ ‬تحديدا‭ ‬الذي‭ ‬أهدر‭ ‬الفوز‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬برايتون‭.‬

نجح‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬سيتي‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬مرتين‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنهم‭ ‬أخفقوا‭ ‬في‭ ‬كبح‭ ‬جماح‭ ‬التشكيلة‭ ‬الرائعة‭ ‬للمدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬التي‭ ‬حسمت‭ ‬اللقب‭ ‬مرة‭ ‬رابعة‭ ‬تواليا‭ (‬رقم‭ ‬قياسي‭).‬

ويقود‭ ‬سيتي‭ ‬النروبجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند،‭ ‬صاحب‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬بفارق‭ ‬شاسع‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬مطارديه‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭.‬

لكن‭ ‬أرسنال،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬13‭ ‬مرة،‭ ‬قدم‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماده‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬خارج‭ ‬قواعده،‭ ‬على‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬وتوتنهام‭.‬





أسس‭ ‬متينة‭ ‬

يعوّل‭ ‬أرسنال‭ ‬على‭ ‬صلابة‭ ‬خط‭ ‬دفاعه‭. ‬يشبه‭ ‬البعض‭ ‬قلبي‭ ‬الدفاع‭ ‬الفرنسي‭ ‬وليام‭ ‬صليبا‭ ‬والبرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬بالثنائيات‭ ‬التاريخية،‭ ‬فيما‭ ‬ينقذ‭ ‬الحارس‭ ‬الإسباني‭ ‬الدولي‭ ‬دافيد‭ ‬رايا‭ ‬مرماه‭ ‬بصدّات‭ ‬استعراضية‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭.‬

قال‭ ‬صليبا‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬كلنا‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬انجازا‭. ‬الفوز‭ ‬بهذا‭ ‬الدوري‭ ‬ليس‭ ‬سهلا،‭ ‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬تحلّ‭ ‬وصيفا‭ ‬مرتين،‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تتوج‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭: ‬‮«‬سنقدم‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬حتى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬الحلول‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬الثالث‭ ‬أو‭ ‬الرابع‭. ‬نريد‭ ‬الفوز‭ ‬بالدوري‭ ‬وسنقدم‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬لم‭ ‬يخرج‭ ‬منه‭ ‬منتصرا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬سيتم‭ ‬التركيز‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬الدفاعي‭ ‬الصلب‭.‬

لم‭ ‬ينجح‭ ‬هالاند‭ ‬حتى‭ ‬بالتسديد‭ ‬على‭ ‬المرمى‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مواجهتين‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬أمام‭ ‬صليبا‭ ‬وغابريال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

أضاف‭ ‬صليبا‭ ‬عن‭ ‬سرّ‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬ألوان‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬سابقا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬جيد‭ ‬وهو‭ ‬جيد‭. ‬نتحدث‭ ‬بالفرنسية‭ ‬ونخوض‭ ‬موسمنا‭ ‬الثالث‭ ‬سويا‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬نعرف‭ ‬بعضنا‭ ‬جيدا‭ ‬ويسعدني‭ ‬أن‭ ‬أخوض‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭. ‬نشأنا‭ ‬سويّا‭ ‬لأنه‭ ‬شاب‭ ‬أيضا،‭ ‬لذا‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬إلى‭ ‬جانبي‮»‬‭.‬

في‭ ‬65‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬الثنائي،‭ ‬حافظ‭ ‬أرسنال‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬30‭ ‬مرة،‭ ‬وتلقى‭ ‬51‭ ‬هدفا‭.‬

قال‭ ‬مدرب‭ ‬سيتي‭ ‬غوارديولا‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬فريق‭ ‬رائع‭ ‬جديد‭ ‬يدافع‭ ‬جيدا‭. ‬لا‭ ‬يمنحون‭ ‬الفرص‭ ‬ولا‭ ‬الأهداف‭. ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‮»‬‭.‬