دفاع أرسنال الصلب لإحباط مهاجمي سيتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مانشستر (المملكة المتحدة) - (أ ف ب): يواجه طموح أرسنال في إحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم اختبارا مفصليا، عندما يحل اليوم الأحد على مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر أربعة مواسم.
ويتصدر سيتي الترتيب راهنا بأربعة انتصارات كاملة، بفارق نقطتين عن أرسنال تحديدا الذي أهدر الفوز مرة واحدة بتعادله مع برايتون.
نجح رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا في منع سيتي من التسجيل مرتين الموسم الماضي، لكنهم أخفقوا في كبح جماح التشكيلة الرائعة للمدرب الإسباني بيب غوارديولا التي حسمت اللقب مرة رابعة تواليا (رقم قياسي).
ويقود سيتي النروبجي إرلينغ هالاند، صاحب تسعة أهداف بفارق شاسع عن أقرب مطارديه في ترتيب الهدافين.
لكن أرسنال، بطل الدوري 13 مرة، قدم أوراق اعتماده بعد فوزين خارج قواعده، على أستون فيلا وتوتنهام.
أسس متينة
يعوّل أرسنال على صلابة خط دفاعه. يشبه البعض قلبي الدفاع الفرنسي وليام صليبا والبرازيلي غابريال بالثنائيات التاريخية، فيما ينقذ الحارس الإسباني الدولي دافيد رايا مرماه بصدّات استعراضية في الآونة الأخيرة.
قال صليبا: «نريد كلنا أن نحقق انجازا. الفوز بهذا الدوري ليس سهلا، لكن عندما تحلّ وصيفا مرتين، تريد أن تتوج».
تابع اللاعب الدولي: «سنقدم كل شيء، حتى أكثر من الموسم الماضي، لا نريد الحلول في المركز الثاني، الثالث أو الرابع. نريد الفوز بالدوري وسنقدم كل شيء».
في حال فوز أرسنال في ملعب لم يخرج منه منتصرا منذ عام 2015، سيتم التركيز مجددا على الثنائي الدفاعي الصلب.
لم ينجح هالاند حتى بالتسديد على المرمى في آخر مواجهتين في الدوري، أمام صليبا وغابريال الموسم الماضي.
أضاف صليبا عن سرّ الثنائي مع البرازيلي الذي حمل ألوان ليل الفرنسي سابقا: «أنا جيد وهو جيد. نتحدث بالفرنسية ونخوض موسمنا الثالث سويا».
تابع: «نعرف بعضنا جيدا ويسعدني أن أخوض كل مباراة إلى جانبه. نشأنا سويّا لأنه شاب أيضا، لذا من الجيد أن يكون إلى جانبي».
في 65 مباراة ضمن الدوري شارك فيها الثنائي، حافظ أرسنال على نظافة شباكه 30 مرة، وتلقى 51 هدفا.
قال مدرب سيتي غوارديولا: «هذا فريق رائع جديد يدافع جيدا. لا يمنحون الفرص ولا الأهداف. يسيطرون على كل شيء في العديد من الجوانب».
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