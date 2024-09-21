هل يكون خليفة خارج قائمة المحرق؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
هل يكون حسين علي خليفة لاعب مركز 3 خارج قائمة الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي المحرق خلال موسم 2024-2025؟
هذا السؤال بدأ يفرض نفسه بقوة على خارطة أسرة الكرة الطائرة المحلية عطفا على التجديد الرسمي الذي قام به نادي المحرق لثنائي الفريق علي الصيرفي وعباس الخباز اللذين يشغلان المركز نفسه إضافة إلى التحرك المستميت من النادي للحصول على خدمات الدولي ولاعب طائرة النبيه صالح محمد جاسم التي تشير الأخبار أنه بمعية زميله سيد هاشم سيد عيسى في طريقهما للقلعة الحمراء.
وكان حسين خليفة قد دافع عن شعار طائرة المحرق خلال المواسم الأربعة الأخيرة.
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