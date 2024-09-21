هل يكون خليفة خارج قائمة المحرق؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

هل‭ ‬يكون‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬خليفة‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬خارج‭ ‬قائمة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬2024‭-‬2025؟

هذا‭ ‬السؤال‭ ‬بدأ‭ ‬يفرض‭ ‬نفسه‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬أسرة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المحلية‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬التجديد‭ ‬الرسمي‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬لثنائي‭ ‬الفريق‭ ‬علي‭ ‬الصيرفي‭ ‬وعباس‭ ‬الخباز‭ ‬اللذين‭ ‬يشغلان‭ ‬المركز‭ ‬نفسه‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬المستميت‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬الدولي‭ ‬ولاعب‭ ‬طائرة‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬الأخبار‭ ‬أنه‭ ‬بمعية‭ ‬زميله‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬طريقهما‭ ‬للقلعة‭ ‬الحمراء‭.‬

وكان‭ ‬حسين‭ ‬خليفة‭ ‬قد‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬شعار‭ ‬طائرة‭ ‬المحرق‭ ‬خلال‭ ‬المواسم‭ ‬الأربعة‭ ‬الأخيرة‭.‬