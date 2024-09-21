بريف البحرينية تنظم BRAVE CF 87 بـ((هولندا)).. اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تقام‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬87‭ ‬،‭ ‬جوهرة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬بمدينة‭ ‬ألكمار‭ ‬الهولندية،‭ ‬والتي‭ ‬تنظمها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ COMBAT ‭ ‬ FEDERATION ‭

‬بالتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬ ECE ‭ ‬ MM ‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬ EN ‭ ‬ FUSION ،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الرحلة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬70‭ ‬يوما‭.‬

وكانت‭ ‬رحلة‭ ‬بريف‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬قد‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬وتحديدا‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬عبر‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬84،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬لاهور‭ ‬الباكستانية‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬أغسطس‭ ‬بإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬85‭ ‬ضمن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬بعدها‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬بروغاس‭ ‬البلغارية‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أغسطس‭ ‬بإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬86‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬المنظمة‭ ‬رحلتها‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭

‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السلوفينية‭ ‬ليوبليانا‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬وإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬89‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تنيريفي‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وتسجل‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬عبر‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬حضورها‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ألكمار‭ ‬الهولندية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬عبر‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬83‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬باعتبار‭ ‬هولندا‭ ‬البلد‭ ‬رقم‭ ‬32‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يحتضن‭ ‬فعاليات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬والذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬التوسع‭ ‬العالمي‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا‭ ‬كمنظمة‭ ‬رائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وتشهد‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬87‭ ‬5‭ ‬نزالات‭ ‬مثيرة‭ ‬يتصدرها‭ ‬النزال‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتل‭ ‬عبدالسلام‭ ‬أولو‭ ‬كوبانيشبيك،‭ ‬ضد‭ ‬النجم‭ ‬الجورجي‭ ‬راؤول‭ ‬توتارولي‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭.‬

والحديث‭ ‬الرئيسي‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتل‭ ‬نوش‭ ‬بليدن‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المقاتل‭ ‬البولندي‭ ‬أدريان‭ ‬جالاك‭.‬

ويخوض‭ ‬نجم‭ ‬الكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬المغربي‭ ‬نبيل‭ ‬هريولي‭ ‬نزالا‭ ‬قويا‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬النجم‭ ‬الألماني‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مبارز‭. ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬لاعب‭ ‬الكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬المخضرم‭ ‬كلايد‭ ‬برونسويك‭ ‬المقاتل‭ ‬الروماني‭ ‬مادالين‭ ‬بيرفوليسكو‭.‬

وتشهد‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬عودة‭ ‬نجم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية‭ ‬المقاتل‭ ‬رسول‭ ‬ماغوميدوف،‭ ‬والذي‭ ‬يمتلك‭ ‬سجلا‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تعتبر‭ ‬الأصعب‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬البرازيلي‭ ‬بابلو‭ ‬بينايون‭.‬