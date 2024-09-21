بريف البحرينية تنظم BRAVE CF 87 بـ((هولندا)).. اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تقام اليوم الأحد بطولة BRAVE CF 87 ، جوهرة الرياضة البحرينية، بمدينة ألكمار الهولندية، والتي تنظمها منظمة بريف البحرينية BRAVE COMBAT FEDERATION
بالتعاون والشراكة مع ECE MM التابعة لمنظمة EN FUSION ، والتي تأتي ضمن الرحلة التي تقوم بها المنظمة من خلال بطولة BRAVE CF حول العالم في 70 يوما.
وكانت رحلة بريف حول العالم قد انطلقت في 9 أغسطس الماضي وتحديدا من الصين عبر إقامة بطولة BRAVE CF 84، ومن ثم انتقلت إلى مدينة لاهور الباكستانية في 18 أغسطس بإقامة بطولة BRAVE CF 85 ضمن أسبوع بريف الدولي للقتال، بعدها انتقلت إلى مدينة بروغاس البلغارية في 24 أغسطس بإقامة بطولة BRAVE CF 86.
ومن المقرر أن تختتم المنظمة رحلتها حول العالم من خلال إقامة بطولة BRAVE CF 88
في العاصمة السلوفينية ليوبليانا في 28 سبتمبر وإقامة بطولة BRAVE CF 89 في مدينة تنيريفي الإسبانية في 19 أكتوبر المقبل.
وتسجل منظمة بريف عبر بطولة BRAVE CF حضورها الثاني في مدينة ألكمار الهولندية، وذلك بعد الحدث الذي نظمته في مايو الماضي عبر بطولة BRAVE CF 83 ، التي سجلت من خلاله رقما قياسيا باعتبار هولندا البلد رقم 32 في العالم الذي يحتضن فعاليات BRAVE CF ، والذي عزز من التوسع العالمي للبطولة في العالم وتحديدا في قارة أوروبا كمنظمة رائدة على مستوى رياضة فنون القتال المختلطة.
وتشهد بطولة BRAVE CF 87 5 نزالات مثيرة يتصدرها النزال الرئيسي الذي يجمع بين المقاتل عبدالسلام أولو كوبانيشبيك، ضد النجم الجورجي راؤول توتارولي على اللقب العالمي في الوزن الخفيف.
والحديث الرئيسي المشترك الذي يجمع بين المقاتل نوش بليدن في مواجهة المقاتل البولندي أدريان جالاك.
ويخوض نجم الكيك بوكسينغ المغربي نبيل هريولي نزالا قويا عندما يواجه النجم الألماني ذبيح الله مبارز. فيما يلتقي لاعب الكيك بوكسينغ المخضرم كلايد برونسويك المقاتل الروماني مادالين بيرفوليسكو.
وتشهد هذه النسخة من البطولة عودة نجم فنون القتال المختلطة البحرينية المقاتل رسول ماغوميدوف، والذي يمتلك سجلا خاليا من الهزائم، في مواجهة تعتبر الأصعب في مسيرته عندما يلتقي البرازيلي بابلو بينايون.
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