افتتاح كأس القارات للأندية بين العين وأوكلاند سيتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي – (أ ف ب): يلتقي العين الإماراتي بطل آسيا ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا اليوم الأحد في استاد هزاع بن زايد، في المواجهة الإقصائية لمنطقة إفريقيا – آسيا – المحيط الهادئ من النسخة الجديدة لكأس القارات للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وفي البطولة ستشهد إقامة خمس مباريات، يلعب الفائز من مباراة العين وأوكلاند سيتي مع الأهلي المصري بطل إفريقيا في 29 أكتوبر على أرض الأخير، والفائز سيتوج بجائزة فرعية هي كأس إفريقيا – آسيا – المحيط الهادئ.
وسيكون العين مرشحاً على الورق لتخطي عقبة أوكلاند سيتي، معتمداً على معظم لاعبيه الذين قادوه للفوز بلقب دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني في النهائي (1-2 ذهاباً و5-1 إياباً).
ولكن لاعب وسط العين الكوري الجنوبي بارك يونغ – حذر من الاستخفاف بقوة أوكلاند «لنتذكر أن منافسنا هو بطل قارته، ونحن كذلك أحرزنا لقب دوري أبطال آسيا، لذلك ستكون المباراة صعبة وقوية».
من جهته، أقرّ المدرب الإسباني ألبرت رييرا الذي يقود أوكلاند سيتي منذ 2021 بقوة العين «نحن واقعيون، ولكنني سأطلب من لاعبي فريقي أن يقدموا أفضل ما في وسعهم».
وأبدى سعادته بلقاء العين بقيادة المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو «الذي أتذكره كأحد المهاجمين العظماء والهدافين».
النهائي في الدوحة
ولا يختلف النظام الحالي للبطولة كثيراً عن الحلة السابقة لكأس العالم للأندية التي باتت تقام كل أربعة أعوام اعتباراً من 2025 بمشاركة 32 فريقاً. لكن الذي اختلف عدم مركزية المباريات، بعدما كانت تستضيفها دولة واحدة، كما أن بطل أوروبا أصبح يلعب في المباراة النهائية مباشرة بدلاً من نصف النهائي.
وستقام البطولة في ثلاث مدن عربية هي العين والقاهرة والدوحة، حيث اختار مجلس الاتحاد الدولي الأخيرة لاستضافة ثلاث مباريات من أصل خمس.
وفي 18 ديسمبر، تستضيف العاصمة القطرية ما أسماه فيفا نهائي كأس القارات للأندية حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني، الفائز بدوري أبطال أوروبا، مع الفائز من مواجهة كأس التحدي.
ويقام نهائي البطولة في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022 للمنتخبات الوطني وفق ما أفاد الاتحاد الدولي للعبة، علما أن قطر استضافت نسختين من كأس العالم للأندية في 2019 و2020.
واعتباراً من نسخة 2024، ستتاح لأكثر من فريق واحد في كل نسخة فرصة اللعب على أرضه للمرة الأولى في منافسة من تنظيم فيفا.
وتمت عملية تحديد الفريق المضيف بناءً على تصنيف الأندية.
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