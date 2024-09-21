افتتاح كأس القارات للأندية بين العين وأوكلاند سيتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يلتقي‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬ضيفه‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬بطل‭ ‬أوقيانوسيا‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬هزاع‭ ‬بن‭ ‬زايد،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الإقصائية‭ ‬لمنطقة‭ ‬إفريقيا‭ ‬ – ‭ ‬آسيا‭ ‬ – ‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬لكأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭).‬

وفي‭ ‬البطولة‭ ‬ستشهد‭ ‬إقامة‭ ‬خمس‭ ‬مباريات،‭ ‬يلعب‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬العين‭ ‬وأوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الأخير،‭ ‬والفائز‭ ‬سيتوج‭ ‬بجائزة‭ ‬فرعية‭ ‬هي‭ ‬كأس‭ ‬إفريقيا‭ ‬ – ‭ ‬آسيا‭ ‬ – ‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭.‬

وسيكون‭ ‬العين‭ ‬مرشحاً‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬لتخطي‭ ‬عقبة‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي،‭ ‬معتمداً‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬لاعبيه‭ ‬الذين‭ ‬قادوه‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬يوكوهاما‭ ‬مارينوس‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ (‬1-2‭ ‬ذهاباً‭ ‬و5‭-‬1‭ ‬إياباً‭).‬

ولكن‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬العين‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬بارك‭ ‬يونغ‭ ‬ – حذر‭ ‬من‭ ‬الاستخفاف‭ ‬بقوة‭ ‬أوكلاند‭ ‬‮«‬لنتذكر‭ ‬أن‭ ‬منافسنا‭ ‬هو‭ ‬بطل‭ ‬قارته،‭ ‬ونحن‭ ‬كذلك‭ ‬أحرزنا‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬لذلك‭ ‬ستكون‭ ‬المباراة‭ ‬صعبة‭ ‬وقوية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أقرّ‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ألبرت‭ ‬رييرا‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬منذ‭ ‬2021‭ ‬بقوة‭ ‬العين‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬واقعيون،‭ ‬ولكنني‭ ‬سأطلب‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقي‭ ‬أن‭ ‬يقدموا‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعهم‮»‬‭.‬

وأبدى‭ ‬سعادته‭ ‬بلقاء‭ ‬العين‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هرنان‭ ‬كريسبو‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬أتذكره‭ ‬كأحد‭ ‬المهاجمين‭ ‬العظماء‭ ‬والهدافين‮»‬‭.‬

النهائي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬

ولا‭ ‬يختلف‭ ‬النظام‭ ‬الحالي‭ ‬للبطولة‭ ‬كثيراً‭ ‬عن‭ ‬الحلة‭ ‬السابقة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تقام‭ ‬كل‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬2025‭ ‬بمشاركة‭ ‬32‭ ‬فريقاً‭. ‬لكن‭ ‬الذي‭ ‬اختلف‭ ‬عدم‭ ‬مركزية‭ ‬المباريات،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬تستضيفها‭ ‬دولة‭ ‬واحدة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬أصبح‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬مباشرة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وستقام‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مدن‭ ‬عربية‭ ‬هي‭ ‬العين‭ ‬والقاهرة‭ ‬والدوحة،‭ ‬حيث‭ ‬اختار‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬الأخيرة‭ ‬لاستضافة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭.‬

وفي‭ ‬18‭ ‬ديسمبر،‭ ‬تستضيف‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬ما‭ ‬أسماه‭ ‬فيفا‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬الفائز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬كأس‭ ‬التحدي‭.‬

ويقام‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الثانية‭ ‬لنهائي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطني‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬قطر‭ ‬استضافت‭ ‬نسختين‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬و2020‭.‬

واعتباراً‭ ‬من‭ ‬نسخة‭ ‬2024،‭ ‬ستتاح‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬نسخة‭ ‬فرصة‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬فيفا‭.‬

وتمت‭ ‬عملية‭ ‬تحديد‭ ‬الفريق‭ ‬المضيف‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬الأندية‭.‬