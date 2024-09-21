غوارديولا: مباراة مع أرسنال لن تحسم المنافسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

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‬مانشستر‭ (‬إنجلترا‭) ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعتقد‭ ‬جوسيب‭ ‬غوارديولا،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬ليست‭ ‬فرصة‭ ‬مبكرة‭ ‬لحسم‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬لديه‭ ‬الفرصة‭ ‬للابتعاد‭ ‬بقمة‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال،‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباراة‭ ‬التي‭ ‬تجمعهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الاتحاد‭.‬

ويشعر‭ ‬غوارديولا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬للغاية‭ ‬استخلاص‭ ‬أي‭ ‬استنتاجات‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬من‭ ‬مباراة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يولي‭ ‬اهتماما‭ ‬أكبر‭ ‬بنتائج‭ ‬الفريق‭ ‬ككل‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬وقال‭ ‬غوارديولا‭: ‬‮«‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬الموسم،‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬تحسين‭ ‬مزاج‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجدول‭ ‬الترتيب‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭. ‬سيكون‭ ‬مهما‭ ‬عندما‭ ‬نزور‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‮»‬‭. ‬وأردف‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الفوز‭ ‬أو‭ ‬الخسارة‭ ‬للقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬فالأمر‭ ‬ليس‭ ‬مهما‭. ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬خمس‭ ‬جولات‭ ‬فقط‭ ‬فالأمر‭ ‬ليس‭ ‬مهما‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬فكرنا‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرسنال،‭ ‬بالجودة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها،‭ ‬ليس‭ ‬مهما،‭ ‬سنكون‭ ‬على‭ ‬خطأ‮»‬‭.‬

وتمكن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬من‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال،‭ ‬بعدما‭ ‬استمر‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬حتى‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للدوري‭.‬

ولكن‭ ‬غوارديولا‭ ‬لا‭ ‬يعتزم‭ ‬حتى‭ ‬ذكر‭ ‬تأثير‭ ‬الانتصار‭ ‬المحتمل‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬للاعبيه‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬لماذا‭ ‬أخبرهم‭ ‬وهم‭ ‬يعرفون‭ ‬بالفعل؟‭ ‬يرون‭ ‬الجدول،‭ ‬هم‭ ‬يعرفون‭. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حافز‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬لخمس‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬خمس‭ ‬جولات‮»‬‭.‬