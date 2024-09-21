((إعصار)) يفوز مجددا في سباق التجديف الشعبي على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
توج علي بن محمد آل فاضل المري نائب رئيس اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، الفائزين بسباق التجديف الشعبي على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
ويأتي هذا السباق لقوارب التجديف التراثية فئة 30 قدما لمسافة 3000 متر انطلاقا من جسر خليفة بن سلمان وصولا إلى المنطقة المحاذية لمتحف البحرين الوطني، ضمن فعاليات موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري في نسخته السابعة.
وحقق فريق «إعصار» بقيادة النوخذة عبدالله الحدي المركز الأول متفوقا على فريق «سموم» بقيادة النوخذة حمد الديري، الذي حل في المركز الثاني، بينما جاء فريق «السنيار» بقيادة النوخذة هشام الفزاري المركز الثالث.
واحتل فريق «كاسر الأمواج 1» بقيادة النوخذة جاسم العسلي المركز الرابع، فيما حقق فريق «العديد» بقيادة النوخذة جمعة الحسن المركز الخامس. وكان فريق «إعصار» حقق المركز الأول أيضا في السباق الأول على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
يذكر أن موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري يعد أحد أبرز الفعاليات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، ويستمر على مدار ثلاثة أشهر، متضمناً مسابقات عدة تهدف إلى إحياء التراث البحري الذي تميزت به مملكة البحرين تاريخياً، وجعل منها مركزاً إقليمياً لصيد اللؤلؤ.
وبجانب سباقات التجديف الشعبي، يشمل الموسم مسابقات السباحة في المياه المفتوحة، التي اختتمت الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مسابقة صيد الأسماك (الحداق) ومسابقة كتم النفس التي تقام لأول مرة هذا العام.
MENAFN21092024000055011008ID1108700025
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.