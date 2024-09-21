((إعصار)) يفوز مجددا في سباق التجديف الشعبي على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

توج‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬فاضل‭ ‬المري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬الفائزين‭ ‬بسباق‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬لقوارب‭ ‬التجديف‭ ‬التراثية‭ ‬فئة‭ ‬30‭ ‬قدما‭ ‬لمسافة‭ ‬3000‭ ‬متر‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬جسر‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬المحاذية‭ ‬لمتحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬إعصار‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬عبدالله‭ ‬الحدي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬سموم‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬حمد‭ ‬الديري،‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السنيار‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬هشام‭ ‬الفزاري‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

واحتل‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬كاسر‭ ‬الأمواج‭ ‬1‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬جاسم‭ ‬العسلي‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬العديد‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬النوخذة‭ ‬جمعة‭ ‬الحسن‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭. ‬وكان‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬إعصار‮»‬‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬ويستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬متضمناً‭ ‬مسابقات‭ ‬عدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬التراث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تميزت‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تاريخياً،‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزاً‭ ‬إقليمياً‭ ‬لصيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

وبجانب‭ ‬سباقات‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي،‭ ‬يشمل‭ ‬الموسم‭ ‬مسابقات‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة،‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ (‬الحداق‭) ‬ومسابقة‭ ‬كتم‭ ‬النفس‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬