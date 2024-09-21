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أكتوبر.. انطلاق إعداد طائرة المحرق

9/21/2024 7:20:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬الكابتن‭ ‬رمزي‭ ‬أحمد‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬ستكون‭ ‬موعدا‭ ‬لانطلاق‭ ‬إعداد‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬تحضيرا‭ ‬لمنافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

والجدير‭ ‬ذكره‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬إعداد‭ ‬المحرق‭ ‬ستتزامن‭ ‬مع‭ ‬ارتباط‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الكابتن‭ ‬ياسين‭ ‬الميل‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬ستستقبلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬سيتولى‭ ‬الثلاثي‭ ‬حمد‭ ‬الغرير‭ ‬المعد‭ ‬البدني‭ ‬لطائرة‭ ‬المحرق‭ ‬بمعية‭ ‬مساعدي‭ ‬المدرب‭ ‬الكابتن‭ ‬رمزي‭ ‬أحمد‭ ‬والكابتن‭ ‬هشام‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬مهمة‭ ‬الإعداد‭ ‬الأولي‭.‬

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