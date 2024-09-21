أكتوبر.. انطلاق إعداد طائرة المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد الكابتن رمزي أحمد المدرب المساعد الأول في الجهاز الفني للكرة الطائرة في نادي المحرق أن بداية شهر أكتوبر القادم ستكون موعدا لانطلاق إعداد الفريق الأول تحضيرا لمنافسات دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة.
والجدير ذكره هنا أن فترة إعداد المحرق ستتزامن مع ارتباط مدرب الفريق الكابتن ياسين الميل مع منتخب الرجال الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية التي ستستقبلها مملكة البحرين خلال نوفمبر القادم، وبناء على ذلك سيتولى الثلاثي حمد الغرير المعد البدني لطائرة المحرق بمعية مساعدي المدرب الكابتن رمزي أحمد والكابتن هشام عبد القادر مهمة الإعداد الأولي.
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