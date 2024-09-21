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الخالدية يواجه المنامة في انطلاقته بدوري ناصر الممتاز

9/21/2024 7:20:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد


يستهل‭ ‬الخالدية‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مشواره‭ ‬بمواجهة‭ ‬المنامة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقام‭ ‬ثلاث‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭.‬

ويبدأ‭ ‬الخالدية‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بقوة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يسعى‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬نفسه‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬وتُقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭.‬

الأهلي‭ ‬أمام‭ ‬البحرين

يتطلع‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬المتوج‭ ‬بكأس‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالنسخة‭ ‬الماضية‭ ‬إلى‭ ‬انطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬بعد‭ ‬تدعيم‭ ‬صفوفه‭ ‬بتعاقدات‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬دوليين‭ ‬ومحليين،‭ ‬أما‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬بطل‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬فهو‭ ‬الآخر‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬بداية‭ ‬إيجابية‭ ‬والظهور‭ ‬بمستوى‭ ‬مميز‭ ‬للبقاء‭ ‬مع‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‭. ‬وتُلعب‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

المحرق‭ ‬يواجه‭ ‬الشباب

يتطلع‭ ‬المحرق‭ ‬المرشح‭ ‬الأبرز‭ ‬والغائب‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2017‭-‬2018،‭ ‬للعودة‭ ‬مجدداً‭ ‬للظفر‭ ‬باللقب‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الغياب‭ ‬الطويل،‭ ‬بينما‭ ‬يأمل‭ ‬الشباب‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬المستوى‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وتقام‭ ‬المواجهة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

التحضيرات‭ ‬القوية

شهدت‭ ‬التحضيرات‭ ‬للموسم‭ ‬الكروي‭ ‬الجديد‭ ‬استعدادات‭ ‬كبيرة‭ ‬ومكثفة،‭ ‬وإقامة‭ ‬معسكرات‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭ ‬وتخللها‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬تجريبية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬لاعبين‭ ‬محترفين‭ ‬مميزين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتدعيم‭ ‬صفوف‭ ‬الفرق‭ ‬للمنافسة‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭. ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬مستوى‭ ‬يليق‭ ‬بتطور‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬نشاهد‭ ‬مباريات‭ ‬مثيرة‭ ‬ومفاجآت‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

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