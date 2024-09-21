الخالدية يواجه المنامة في انطلاقته بدوري ناصر الممتاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد
يستهل الخالدية حامل اللقب مشواره بمواجهة المنامة اليوم الأحد، في الجولة الافتتاحية من منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم لموسم 2024-2025، في حين تقام ثلاث المباريات في نفس التوقيت عند الساعة السابعة مساءً.
ويبدأ الخالدية المتوج بلقب دوري ناصر الممتاز في آخر نسختين حملة الدفاع عن لقبه بقوة، في حين يسعى فريق المنامة إلى إثبات نفسه وتقديم أفضل أداء مع بداية الموسم، وتُقام المباراة على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق.
الأهلي أمام البحرين
يتطلع فريق الأهلي المتوج بكأس الملك المعظم بالنسخة الماضية إلى انطلاقة قوية بعد تدعيم صفوفه بتعاقدات مع محترفين دوليين ومحليين، أما فريق البحرين بطل الدرجة الثانية، فهو الآخر يرغب في تحقيق بداية إيجابية والظهور بمستوى مميز للبقاء مع الكبار في دوري ناصر الممتاز. وتُلعب هذه المواجهة على استاد البحرين الوطني.
المحرق يواجه الشباب
يتطلع المحرق المرشح الأبرز والغائب عن اللقب منذ موسم 2017-2018، للعودة مجدداً للظفر باللقب بعد هذا الغياب الطويل، بينما يأمل الشباب بتقديم أفضل المستويات والمحافظة على تطور المستوى للفريق في الفترة الأخيرة، وتقام المواجهة على استاد مدينة خليفة الرياضية.
التحضيرات القوية
شهدت التحضيرات للموسم الكروي الجديد استعدادات كبيرة ومكثفة، وإقامة معسكرات داخلية وخارجية وتخللها مباريات ودية تجريبية، بالإضافة إلى استقطاب لاعبين محترفين مميزين، وذلك لتدعيم صفوف الفرق للمنافسة بقوة على اللقب في الموسم الجديد. ونأمل أن نرى مستوى يليق بتطور الكرة البحرينية، ومن المنتظر أن نشاهد مباريات مثيرة ومفاجآت خلال هذا الموسم.
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