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8 منتخبات في بطولة المنتخبات العربية

9/21/2024 7:20:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬


أعطت‭ ‬ثمانية‭ ‬منتخبات‭ ‬مشاركتها‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬للرجال‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭.‬

وقال‭ ‬عادل‭ ‬البناء‭ ‬مدير‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬إن‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬كان‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬لاستلام‭ ‬موافقات‭ ‬المشاركة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬قد‭ ‬تسلم‭ ‬رسميا‭ ‬موافقة‭ ‬مشاركة‭ ‬ثمانية‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وهي‭: ‬السعودية،‭ ‬الكويت،‭ ‬قطر،‭ ‬عمان،‭ ‬العراق،‭ ‬الأردن،‭ ‬تونس،‭ ‬والبحرين‭ ‬الجهة‭ ‬الرسمية‭ ‬المنظمة‭.‬

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