8 منتخبات في بطولة المنتخبات العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: علي ميرزا
أعطت ثمانية منتخبات مشاركتها الرسمية في بطولة المنتخبات العربية للرجال للكرة الطائرة المقرر إقامتها في المملكة ابتداء من نوفمبر القادم.
وقال عادل البناء مدير الاتحاد العربي للكرة الطائرة إن أمس السبت كان اليوم الأخير لاستلام موافقات المشاركة.
وقال إن الاتحاد العربي قد تسلم رسميا موافقة مشاركة ثمانية منتخبات في البطولة وهي: السعودية، الكويت، قطر، عمان، العراق، الأردن، تونس، والبحرين الجهة الرسمية المنظمة.
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