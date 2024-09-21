اليوم عمومية اتحاد السلة وتزكية مدارا رئيسا جديدا للاتحاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يعقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادي‭ ‬وذلك‭ ‬بقاعة‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الريجنسي،‭ ‬وسيتم‭ ‬فيه‭ ‬تزكية‭ ‬علاء‭ ‬مدارا‭ ‬مُرشح‭ ‬نادي‭ ‬المنامة،‭ ‬رئيساً‭ ‬جديداً‭ ‬للاتحاد،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬وحيداً‭ ‬لشغر‭ ‬هذا‭ ‬المنصب،‭ ‬ليكون‭ ‬رئيساً‭ ‬للسنوات‭ ‬الأربع‭ ‬القادمة‭ ‬وتحديداً‭ ‬حتى‭ ‬2028،‭ ‬ليخلف‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬الذي‭ ‬قرر‭ ‬عدم‭ ‬الترشيح‭ ‬للدورة‭ ‬القادمة‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬فقد‭ ‬ترشح‭ ‬9‭ ‬أشخاص‭ ‬سيفوز‭ ‬منهم‭ ‬8‭ ‬بعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬والمرشحين‭ ‬الـ9‭ ‬هم‭: ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬ياسين‭ (‬مُرشح‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كلداري‭ (‬مُرشح‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭)‬،‭ ‬نادر‭ ‬جلال‭ ‬العوضي‭ (‬مُرشح‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭)‬،‭ ‬نور‭ ‬عبدالرضا‭ ‬حسين‭ (‬مُرشحة‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭)‬،‭ ‬غازي‭ ‬فيصل‭ ‬منصور‭ (‬مُرشح‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭)‬،‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالحسين‭ ‬آل‭ ‬حبيل‭ (‬مُرشح‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالصمد‭ ‬الياس‭ (‬مُرشح‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬خلفان‭ (‬مُرشح‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭) ‬وحسن‭ ‬محمود‭ ‬عجاج‭ (‬مُرشح‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭).‬

ووجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدعوة‭ ‬الرسمية‭ ‬للأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬تحت‭ ‬مظلته‭ ‬لحضور‭ ‬الاجتماع،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬التنظيمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاجتماع‭ ‬والذي‭ ‬سيتم‭ ‬عقده‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬فيما‭ ‬سيتم‭ ‬السماح‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بالتواجد‭ ‬قبل‭ ‬الاجتماع‭ ‬لالتقاط‭ ‬الصور‭ ‬وكذلك‭ ‬بعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬لتغطية‭ ‬نتائجه‭ ‬وإجراء‭ ‬اللقاءات‭ ‬الإعلامية‭.‬