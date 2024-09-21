اليوم عمومية اتحاد السلة وتزكية مدارا رئيسا جديدا للاتحاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يعقد الاتحاد البحريني لكرة السلة عند السابعة من مساء اليوم الأحد اجتماع الجمعية العمومية العادي وذلك بقاعة الرفاع في فندق الريجنسي، وسيتم فيه تزكية علاء مدارا مُرشح نادي المنامة، رئيساً جديداً للاتحاد، بعد أن تقدم وحيداً لشغر هذا المنصب، ليكون رئيساً للسنوات الأربع القادمة وتحديداً حتى 2028، ليخلف الرئيس الحالي القبطان وليد العلوي الذي قرر عدم الترشيح للدورة القادمة.
وبالنسبة إلى عضوية مجلس الإدارة، فقد ترشح 9 أشخاص سيفوز منهم 8 بعضوية مجلس الإدارة، والمرشحين الـ9 هم: حسن علي ياسين (مُرشح نادي سماهيج)، أحمد عبدالرحمن كلداري (مُرشح نادي الحالة)، نادر جلال العوضي (مُرشح نادي الحالة)، نور عبدالرضا حسين (مُرشحة نادي المنامة)، غازي فيصل منصور (مُرشح النادي الأهلي)، سلمان عبدالحسين آل حبيل (مُرشح نادي سترة)، محمد عبدالصمد الياس (مُرشح نادي المحرق)، أحمد خليفة خلفان (مُرشح نادي النجمة) وحسن محمود عجاج (مُرشح نادي مدينة عيسى).
ووجه الاتحاد الدعوة الرسمية للأندية الأعضاء تحت مظلته لحضور الاجتماع، فيما تم الانتهاء من كل الأمور التنظيمية المتعلقة بالاجتماع والذي سيتم عقده بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة، فيما سيتم السماح لوسائل الإعلام بالتواجد قبل الاجتماع لالتقاط الصور وكذلك بعد الاجتماع لتغطية نتائجه وإجراء اللقاءات الإعلامية.
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