((أخبار الخليج الرياضي)) يحاور رئيس اتحاد السلة ((علاء مُدارا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استراتيجية العمل مبنية على الاحترام والتعاون مع الجميع

الأندية هي الركيزة والمسابقات ينبغي أن ترتقي بالمنتخبات

حوار‭ ‬أجراه‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭

تصوير‭- ‬محمود‭ ‬بابا





يتسلم‭ ‬علاء‭ ‬مُدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مهامه‭ ‬رسميا‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬انعقاد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬للدورة‭ ‬القادمة‭ ‬2024‭-‬2028،‭ ‬وقد‭ ‬حسم‭ ‬منصب‭ ‬الرئاسة‭ ‬بالتزكية‭ ‬مع‭ ‬غلق‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬مؤخراً،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يترشح‭ ‬غيره‭ ‬للرئاسة،‭ ‬بينما‭ ‬ستصوت‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬لاختيار‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬9‭ ‬مترشحين،‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭ ‬زارت‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجديد‭ ‬علاء‭ ‬مُدارا‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬وأجرت‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬الحصري‭ ‬معه‭.‬

السيرة‭ ‬الذاتية

علاء‭ ‬مُدارا‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬1959،‭ ‬كان‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬نادي‭ ‬الفردوسي،‭ ‬وارتدى‭ ‬قميص‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬وشارك‭ ‬مع‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وأيضا‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وبطولة‭ ‬آسيا‭.‬

ولعب‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬البحرين‭ ‬آنذاك‭ ‬أمثال‭ ‬إبراهيم‭ ‬مهنا،‭ ‬سعد‭ ‬طرار،‭ ‬خليل‭ ‬قمبر،‭ ‬ديم،‭ ‬فريد‭ ‬طه‭ ‬والمرحوم‭ ‬عزيز‭ ‬صادق،‭ ‬وقد‭ ‬توقف‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬معشوقته‭ (‬كرة‭ ‬السلة‭) ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الثمانينيات،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباطه‭ ‬بالعمل‭ ‬المصرفي‭ ‬آنذاك،‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬معروف‭ ‬أن‭ (‬مُدارا‭) ‬الآن‭ ‬رجل‭ ‬أعمال،‭ ‬مصرفي‭ ‬ومستشار‭ ‬مالي‭ ‬ويدير‭ ‬شركة‭ ‬تطوير‭ ‬عقاري‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭.‬

وسبق‭ ‬له‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬للاتحاد‭ ‬آنذاك‭.‬

استراتيجية‭ ‬العمل

بداية‭ ‬أوضح‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬الجديد‭ ‬علاء‭ ‬مُدارا‭ ‬أن‭ ‬استراتيجية‭ ‬العمل‭ ‬ستكون‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬أولاً‭ ‬ثم‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬عبر‭ ‬فتح‭ ‬الأبواب‭ ‬ومد‭ ‬الجسور‭ ‬لتحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الناجحة‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬بأن‭ ‬تعطى‭ ‬الثقة‭ ‬للسادة‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬حتى‭ ‬نعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬ونخرج‭ ‬بالقرارات‭ ‬الصائبة‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتابع‭: ‬نتطلع‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬النجاح‭ ‬مؤكداً‭ ‬ضرورة‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬والجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬الداعمة‭ ‬مثل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬الإعلام،‭ ‬الصحة‭ ‬والداخلية‭.‬

أسس‭ ‬متينة

أكد‭ ‬علاء‭ ‬مُدارا‭ ‬أن‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬هي‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬للعبة،‭ ‬ولذلك‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬سبل‭ ‬لدعم‭ ‬الأندية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬بعض‭ ‬الأفكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتسويق،‭ ‬وتابع‭: ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬بمستحيل‭ ‬لكنه‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬خطط‭ ‬وعمل‭ ‬وتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬لتخدم‭ ‬الأندية‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬ونسعى‭ ‬إلى‭ ‬الوجود‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي،‭ ‬ونرفع‭ ‬سقف‭ ‬الطموح‭ ‬عربيا‭ ‬وآسيويا‭.‬

ترتيب‭ ‬الملفات

أبدى‭ ‬علاء‭ ‬مُدارا‭ ‬ارتياحه‭ ‬مع‭ ‬السير‭ ‬الذاتية‭ ‬للمترشحين‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬متفائل‭ ‬جداً‭ ‬بالمرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬المنتخب‭ ‬سيعقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬لتوزيع‭ ‬المناصب‭ ‬واللجان‭ ‬لتبدأ‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬مرحلة‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التطوير،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقفة‭ ‬وتطوير‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ترتيبها‭ ‬سيكون‭ ‬حسب‭ ‬الأولوية،‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬ملفات‭ ‬المنتخبات‭ ‬والمسابقات‭ ‬والاستثمار‭ ‬والتسويق‭ ‬والجماهير‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية،‭ ‬وأضاف‭: ‬لن‭ ‬نغفل‭ ‬عن‭ ‬مسابقات‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭ ‬وسنسعى‭ ‬إلى‭ ‬استضافة‭ ‬البطولات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والآسيوية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسندعم‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬لمواصلة‭ ‬تقدمه‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الدولي‭.‬

اللعبة‭ ‬في‭ ‬عروقي

يظن‭ ‬الكثيرون‭ ‬أن‭ ‬علاء‭ ‬مُدارا‭ ‬كان‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الماضي،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الواقع‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬متابعا‭ ‬دائما‭ ‬للمنافسات‭ ‬والمستجدات‭ ‬ومتواصلا‭ ‬مع‭ ‬الشخصيات‭ ‬الرياضية‭ ‬وقدامى‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وهنا‭ ‬أكد‭ ‬علاء‭ ‬مُدارا‭ ‬أن‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬عروقه‭ ‬ولم‭ ‬يبتعد‭ ‬عنها‭ ‬يوما،‭ ‬وتابع‭: ‬جاء‭ ‬الوقت‭ ‬لأعود‭ ‬لخدمة‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬والوطن‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬اعتبره‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬وهو‭ ‬تكليف‭ ‬لا‭ ‬تشريف،‭ ‬ولذلك‭ ‬سأبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬للارتقاء‭ ‬باللعبة‭ ‬وتهيئة‭ ‬أرضية‭ ‬صلبة‭ ‬للنجاح‭ ‬وأجواء‭ ‬إيجابية‭ ‬للأندية‭ ‬واللاعبين‭ ‬والجماهير‭.‬

الجماهير‭ ‬شريان‭ ‬المسابقات

شبه‭ ‬علاء‭ ‬مُدارا‭ ‬جماهير‭ ‬السلة‭ ‬بالشريان‭ ‬الذي‭ ‬يغذي‭ ‬المسابقات،‭ ‬وأضاف‭: ‬الجماهير‭ ‬تعطي‭ ‬الطاقة‭ ‬الإيجابية‭ ‬داخل‭ ‬الصالة‭ ‬ومن‭ ‬دونها‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬للمباريات،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتمتع‭ ‬بقاعدة‭ ‬جماهيرية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وتابع‭: ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬الوفية‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬إنجاز‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬الجماهير‭ ‬ملحمة‭ ‬وطنية‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬ولذلك‭ ‬أكد‭ ‬ضرورة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬عنصر‭ ‬القوة‭ ‬هذا‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬رسوم‭ ‬التذاكر‭.‬

الإعلام‭ ‬السلاوي

أكد‭ ‬علاء‭ ‬مُدارا‭ ‬أنه‭ ‬يتابع‭ ‬الإعلام‭ ‬السلاوي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الإعلام‭ ‬السلاوي‭ ‬متميز‭ ‬ويمتلك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطاقات‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الصحافة‭ ‬أو‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬قناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬وتوطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الإعلاميين‭ ‬وذلك‭ ‬لنقل‭ ‬الصورة‭ ‬كاملة‭ ‬للجماهير،‭ ‬وأشاد‭ ‬علاء‭ ‬مُدارا‭ ‬بالملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬تغطيات‭ ‬متنوعة‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬العقود‭.‬

قرار‭ ‬الثلاثة‭ ‬محترفين

حول‭ ‬قرار‭ ‬السماح‭ ‬بمشاركة‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬أوضح‭ ‬علاء‭ ‬مُدارا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬اتخذه‭ ‬الاتحاد‭ ‬السابق،‭ ‬وقد‭ ‬أبدت‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬اعتراضها‭ ‬عليه،‭ ‬وهنا‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬قابلة‭ ‬للاستمرار‭ ‬وقابلة‭ ‬للتغيير،‭ ‬ولكن‭ ‬ينبغي‭ ‬خوض‭ ‬التجربة‭ ‬والتقييم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

وتابع‭: ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬واصل‮»‬‭ ‬ناديان‭ ‬سيمثلان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وهما‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي،‭ ‬ونحن‭ ‬نتمنى‭ ‬لهما‭ ‬التوفيق‭ ‬وأن‭ ‬يستفيدا‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬الثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬في‭ ‬وصولهما‭ ‬للمستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬وطموحات‭ ‬المسؤولين‭ ‬والجماهير‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتابع‭: ‬واجبنا‭ ‬كاتحاد‭ ‬أن‭ ‬ندعم‭ ‬ممثلي‭ ‬الوطن‭ ‬وسنسعى‭ ‬لذلك‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭.‬