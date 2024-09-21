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أسبوع في باريس لابتكارات الذكاء الاصطناعي والفضاء

9/21/2024 7:20:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يشهد الأسبوع العالمي للفضاء في باريس استعراضا لعدد من الابتكارات الجديدة التي أحدثت جذريا في قطاع الفضاء، ومنها مثلا محركات قابلة لإعادة الاستخدام ومسارات للأقمار الاصطناعية محسنة بواسطة أجهزة كمبيوتر كمومية، أو عمليات مراقبة أسهل بفضل الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية يوزيف أشباخر لوكالة فرانس برس أن «الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية يشكلان ثورة كبيرة».
وستتيح التقنيات المبنية على مبادئ «فيزياء الكم» والتي تدرس الأجسام المتناهية الصغر، عمليات تواصل ونقل للبيانات بين الفرق في الفضاء وعلى الأرض بشكل فوري تقريبا وآمن بفضل التشفير الذي يجعل عمليات الاختراق شبه مستحيلة.
وستساعد أجهزة الكمبيوتر الكمومية، الأقوى من تلك التقليدية، على تحسين المسارات الفضائية، وهو شرط أساسي للمهمات الطويلة وتجنب حوادث الاصطدام بين الأقمار الاصطناعية والحطام الفضائي.
كما ستعمل التلسكوبات الكمومية على تحسين نوعية الصور.
ومن خلال تحسين جودة التحليلات وتوفير الوقت، يعد الذكاء الاصطناعي مهماً لعمليات المراقبة أو إدارة الحطام الفضائي أو استكشاف الفضاء.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قالت لين شاسانيه، رئيسة شركة بلاكسكاي الأميركية المتخصصة في صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في الوقت الفعلي تقريبا: «يمكننا دمج سنوات من رصد الأجسام في خوارزمية مع معدل ثقة أعلى من 95% ثم نقل ذلك إلى إنسان لإجراء التحليل» بناء على هذه البيانات.

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