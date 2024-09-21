المرور 48973 مخالفة وضبط 116 حدثا بدون رخصة والتعامل مع 1408 حوادث في أسبوع

(MENAFN
- Al-Anbaa)
محمد الجلاهمة
سجلت الإدارة العامة للمرور عبر حملات ميدانية تحت إشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء يوسف الخده الأسبوع الماضي وتحديدا في الفترة من 14 - 20 الجاري 48973 مخالفة مرورية متنوعة وضبطت عددا كبيرا من الاحداث لقيادة مركبات ذويهم بدون رخصة سوق، حيث تم ضبط 116 حدثا جرت إحالتهم الى نيابة الاحداث هذا الى جانب التعامل مع 1408 حوادث سير.
وقال مصدر امني ان من بين الحوادث التي تعامل معها رجال المرور 208 حوادث اسفرت عن اصابات او وفيات و1200 حادث بسيط اقتصرت خسائرها على مادية، مشيرا الى ان الحملات اسفرت عن إحالة 85 مخالفا الى نظارة المرور على خلفية مخالفات جسيمة .
وأضاف: تم ضبط 72 مركبة ما بين مطلوبة قضائيا او مطلوبة لقضايا سرقة وعددها 2 أما بقية السيارات التي ضبطت وتم التحفظ عليها قضائيا فبلغت 70 مركبة. كما تمت احالة 96 مركبة و67 دراجة الى كراج حجز المركبات بإجمالي 163 مركبة ودراجة.ضبط في الحملات التي شملت جميع المحافظات 20 شخصا ما بين مخالفي اقامة ومطلوبين ومتغيبين وشخص بحالة غير طبيعية.
وأشار المصدر الى ان رجال مرور العاصمة حرروا اكبر عدد من المخالفات المسجلة بواقع 13122 مخالفة، فيما جاء رجال مرور حولي في الترتيب الثاني بواقع تحرير 8022 مخالفة، أما رجال مرور الطرق السريعة فجاءوا في الترتيب الثالث بواقع 7926 مخالفة، فيما حرر رجال مرور الأحمدي 6817 مخالفة.
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