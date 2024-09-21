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المرور 48973 مخالفة وضبط 116 حدثا بدون رخصة والتعامل مع 1408 حوادث في أسبوع

9/21/2024 7:20:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
سجلت الإدارة العامة للمرور عبر حملات ميدانية تحت إشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء يوسف الخده الأسبوع الماضي وتحديدا في الفترة من 14 - 20 الجاري 48973 مخالفة مرورية متنوعة وضبطت عددا كبيرا من الاحداث لقيادة مركبات ذويهم بدون رخصة سوق، حيث تم ضبط 116 حدثا جرت إحالتهم الى نيابة الاحداث هذا الى جانب التعامل مع 1408 حوادث سير.
وقال مصدر امني ان من بين الحوادث التي تعامل معها رجال المرور 208 حوادث اسفرت عن اصابات او وفيات و1200 حادث بسيط اقتصرت خسائرها على مادية، مشيرا الى ان الحملات اسفرت عن إحالة 85 مخالفا الى نظارة المرور على خلفية مخالفات جسيمة .
وأضاف: تم ضبط 72 مركبة ما بين مطلوبة قضائيا او مطلوبة لقضايا سرقة وعددها 2 أما بقية السيارات التي ضبطت وتم التحفظ عليها قضائيا فبلغت 70 مركبة. كما تمت احالة 96 مركبة و67 دراجة الى كراج حجز المركبات بإجمالي 163 مركبة ودراجة.ضبط في الحملات التي شملت جميع المحافظات 20 شخصا ما بين مخالفي اقامة ومطلوبين ومتغيبين وشخص بحالة غير طبيعية.
وأشار المصدر الى ان رجال مرور العاصمة حرروا اكبر عدد من المخالفات المسجلة بواقع 13122 مخالفة، فيما جاء رجال مرور حولي في الترتيب الثاني بواقع تحرير 8022 مخالفة، أما رجال مرور الطرق السريعة فجاءوا في الترتيب الثالث بواقع 7926 مخالفة، فيما حرر رجال مرور الأحمدي 6817 مخالفة.

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