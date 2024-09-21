نرمين الحوطي تشارك في الندوات التطبيقية لمهرجان المسرح العماني الثامن

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
تشارك د.نرمين الحوطي الأستاذ المشارك في قسم النقد والأدب المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية في تعقيب العروض المسرحية المشاركة في مهرجان المسرح العماني الثامن الذي ينطلق مساء اليوم على خشبة مسرح مدينة العرفان ويستمر حتى 1 أكتوبر المقبل.
وتأتي مشاركة د.نرمين الحوطي بناء على الدعوة التي وجهها لها وكيل وزارة الثقافة في سلطنة عمان الشقيقة سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي تقديرا لمكانة د.نرمين الحوطي العلمية والعملية في مجال النقد والأدب المسرحي والبحوث والدراسات في المسرح خليجيا وعربيا.
وستعقب د.نرمين الحوطي على العرض المسرحي «الجُدُر» لفرقة مسرح لبان من تأليف وإخراج أحمد الزدجالي التي ستدشن عروض المهرجان التي تنطلق غدا في مسرح مدينة العرفان بمسقط الذي يحتضن عروض المهرجان بينما الندوات التطبيقية ستحتضنها خشبة مسرح الردهة.
يذكر أن عدد العروض المسرحية المشاركة في الدورة الثامنة لمهرجان المسرح العماني 8 عروض تتنافس على جوائز المهرجان الذي يتضمن العديد من الندوات الفكرية والورش العملية والتدريبية واللقاءات المفتوحة مع ضيوف المهرجان.
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