فيكم طرب سكر زيادة رحلة خيالية إلى عالم ميامي الساحر

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيبتأسر فرقة «ميامي» جمهورها بالأنواع الموسيقية التي تقدمها في أغانيها، حيث تحمل كل أغنية قصة فريدة ترتبط بالشعراء والملحنين، من هذا المنطلق جاءت فكرة استعراض «فيكم طرب: سكر زيادة» الذي يتم تقديمه خلال هذه الفترة في قاعة «الأرينا كويت» بمجمع «360»، من إنتاج شركة «الجابرية الحرة» ورعاية بنك برقان، وتأخذنا «ميامي» من خلاله في رحلة مليئة بالكلمات الرائعة لأعمالها المشهورة، وبالألحان التي أحدثت فرقا وأصبحت «علامة مسجلة» باسم الفرقة.الجمهور عاش على امتداد خمس ليال (من 19 حتى 22 الجاري) لحظات استثنائية لا تنسى، أخذته خلالها «ميامي» في رحلة إلى عالمها الساحر، واستمتع بتجهيز المسرح المذهل.«الأنباء» التقت على هامش العرض نجمي «ميامي» خالد الرندي ومشعل ليلي، وقالا: الاستعراض هذه السنة ضخم من حيث الإضاءة والصوت والشاشات وغيرها من الأمور التقنية».وعن التعاون مع شركة «الجابرية الحرة»، قال خالد ومشعل: هم شباب مبدعون و«شطار»، ويذكروننا بأنفسنا لأنهم يحبون بعضهم البعض، وكلهم على قلب واحد، و«مستانسين» لأن فكرهم غير.من جانبه، قال المخرج جاسم القامس: عندما قدمنا «فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي» وحضر 25 ألف شخص، كان لا بد أن نقدم مستوى أعلى في «فيكم طرب: سكر زيادة» لنرضي طموحنا وطموح الجمهور، وبدأنا التجهيز من الصفر بإمكانات أكبر، وتصاميم ديكور أضخم، وأزياء مختلفة، ويمكنني القول إن العرض جديد بالكامل، مستدركا: «ميامي» فرقة عظيمة ويسمعها جميع الناس ليس في الكويت فقط لكن في كل العالم.فيما قالت المخرجة مريم الخترش: هذا العام قلنا «نريد تقديم عرض يفوق عرض العام الماضي من ناحية القوة والضخامة» فجاءت فكرة «سكر زيادة»، حيث زاد عدد الاستعراضيين والموسيقيين والتقنيات، والإبهار أصبح أكثر.بدورها، قالت حصة الحميضي، المخرج الموسيقي للعرض: دوري هو الدمج بين رؤية المخرجين وموسيقى «ميامي»، ووضع تصور يتم تطبيقه على المسرح، إن كان من ناحية كتابة النوت أو اختيار الموسيقيين والآلات وأيضا التوزيع، مضيفة: الصعوبة التي كنا نواجهها هي هندسة الصوت بالقاعة، لكن وجدنا الحلول التي جعلتنا نقدم موسيقى مميزة يستمتع بها كل الحضور.أما المايسترو أحمد العود، فقال: في استعراض «ليلة مع ميامي» كان السكر مضبوط، والآن قررنا أن يكون زيادة، فأصبح «الشو» أضخم، من حيث الفرقة الموسيقية والفقرات المصاحبة للفرقة، ناهيكم عن المسرح وشكله الرائع والديكور الجميل والشاشات العملاقة.وبسؤاله عن كيفية إدارته للفرقة الموسيقية وسط هذا الكم الكبير من الاستعراضيين والإضاءات، وهو ما لم يتعود عليه في الحفلات الرسمية، أوضح: أنا هنا اكتسبت خبرة من خلال التركيز على كل ما يحدث على خشبة المسرح، وأشكر «الجابرية الحرة» لأنها أعطتني تلك الفرصة.من جهته، قال محمد الملا، من فريق «الجابرية الحرة» ومصمم المسرح: العام الماضي تحدثنا عن «ميامي» وقصتهم، لكن هذه السنة نتحدث عن تجارب الفرقة مع الشعراء والملحنين، لافتا إلى أن فكرة عرض «سكر زيادة» تقوم على جعل الجمهور جزءا من العرض، مستطردا: جاء تصميم المسرح والقاعة على شكل «دوامة»، فكل الديكور والشاشات والإضاءة يكملون بعض ليجذبوا الأنظار إلى خشبة المسرح.وتابع الملا: المسرح في قاعة «الارينا» خدم كل الأفكار التي لدينا، بجانب فريق المخرجين الذين أعطونا شرحا واضحا للعرض، فجاء كل شيء متجانسا.



كيميا جاسم ومريم



«الأنباء» سألت المخرجين جاسم القامس ومريم الخترش عن الكيميا التي بينهما، والتوافق الفكري الذي يظهر جليا في الأعمال الفنية التي يقدمانها معا، فقالت مريم: أنا وجاسم متفقان فكريا، وكل منا لديه منطقة خاصة به هي مصدر قوته، وعندما نعمل معا فكل منا يضع رؤيته ويتم دمج بين الرؤيتين وفق تفاهم دائم يجمعنا، وهذا ينعكس على العمل الذي يأخذ كل الاهتمام ويظهر بصورة مميزة.

في حين قال جاسم: هناك تكامل بيني وبين مريم في الشغل، ورؤيتنا متشابهة، وأشعر بثقة أكثر عند العمل معها «لأن ادري إن في أشياء أنا مو زين فيها هي فيها قوية ومبدعة»، هي شراكة ابداعية بدأت من مسلسل «تقدير الاحتياج» ومستمرة، ونتمنى أن نقدم كل ما ينال رضا الجمهور الكريم.