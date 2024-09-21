بالفيديو المطرف يسلطن الجمهور بأجمل أغاني والده الراحل في ليلة سفير الشجن

MENAFN - Al-Anbaa) ياسر العيلةاحتفال غنائي طربــــي استـــثنائي شهده المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، مساء الخميس الماضي، بعنوان «سفير الشجن» احتفاء بالمطرب الراحل يوسف المطرف، أحياها نجله النجم مطرف المطرف وسط حضور كبير من عشاق أغاني المطرب الراحـــل، وضم برنامج الحفل الـــذي كان «Sold Out» أجمل الأغانــــي التي قدمها المطرب الراحل في فترة الثمانينيات تحديدا، وهي الفترة التي شهدت تألقه بشكل كبير.استقبل الجمهور مطرف بعاصفة من التصفيق كان لها بالغ الأثر عليه ليمتعهم بـ 20 أغنية رائعة تم تقديمها على جزأين تخللتهما استراحة لمدة نصف ساعة، الجزء الأول شدا فيه مطرف من خلال جلسة غنائية ضمت عددا من العازفين الذين سبق لهم مصاحبة والده في حفلاته السابقة، وهم د.بسام البلوشي على آلة القانون، وفيصل التميمي (الناي) ومبارك أبوعيد (الكمان) وبوعلي الريس (إيقاع)، حيث قدم معهم المطرف 6 أغنيات هي «قالوا مرادك» التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير لتشعل حماس الجميع، تلاها بأغنية «قالت سئمتك»، وأعقبها بأغنيات مثل «جاءت وقالت» و«سألتك نديمي» و«جاء يقول حبك فضحني» و«رموها»، وكشفت هذه الأغاني عن مدى عشق وولع الجمهور الكويتي للون العدني في الغناء، وشاهدنا ذلك من خلال تصفيق الحضور والغناء مع مطرف في كل أغنية قدمها، لتأتي الاستراحة وتهدئ من هذا الحماس الرهيب الذي سيطر على الأجواء.بعد ذلك عاد مطرف من جديد، لكن في الوصلة الثانية رافقته فرقة موسيقية كبيرة ضمت أكثر من 30 عازفا بقيادة المايسترو وسام خصاف، ليبدأ مجددا في الإبحار مع جمهوره في رحلة طربية منوعة، بدأها بالأغنية الشهيرة «قلعة» التي ألهبت الحماس وردد الحضور كلماتها معه، ما يؤكد أن مطرف وجد صعوبة في اختيار 20 أغنية من أرشيف أعمال والده الراحل، وانه نجح في اختيار الأغنيات التي لها ذكريات عند الجمهور وتلامس مشاعرهم.وواصل مطرف بعد أغنية «القلعة» وشدا بأغان مثل «ليش تشكيلي» و«صدفة» و«يا عالم السر» و«أعز الناس» و«يا هاجر»، واختتم الحفل الرائع بأغنية «يا ظبي ريم» ليقف الكثير من الحضور وهم يصفقون بحماس شديد له بعد هذا الحفل الأكثر من رائع، ولحالة السلطنة التي عاشوها في الأمسية، وبادلهم مطرف التحية وشكرهم على الحضور، ليسدل الستار على ليلة من أجمل ليالي هذا العام ولتكون هدية بسيطة قدمها ابن لوالده «سفير الشجن» الراحل يوسف المطرف.

مع أهل الصحافة والإعلام

على هامش الحفل، حرص المطرب مطرف المطرف على الالتقاء بأهل الصحافة والإعلام قبل صعوده على خشبة المسرح، وكان بصحبته المنتج أحمد سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفنتكوم» الجهة المنتجة والمنظمة للحفل، حيث قال مطرف: مشروع إقامة هذه الاحتفالية الخاصة بوالدي الراحل مشروع قديم جدا جدا، وكان هدفي تقديمه بالشكل اللائق لوالدي، رحمه الله، وتحقق ذلك في هذه الليلة.

وعن سبب عدم اختياره لمطربين آخرين يشاركونه الغناء في الحفل، أوضح: باختصار لا يوجد أحد يحس بهذه الأغاني، وتأثر بها مثلي على المستويين الفني والشخصي، مشيرا إلى انه كان يتمنى وجود أكثر من شخص يحضر الحفل، أولهم المطرب الكبير عبدالله الرويشد، متمنيا له الشفاء العاجل، وأيضا الفنان الكبير نبيل شعيل، كونهما من جيل والده الراحل، كما تمنى أيضا وجود صديقه المطرب أصيل ابوبكر سالم.

وأكد المطرف انه كان حريصا على تقديم الأغنيات مثلما قدمها والده من قبل من دون أي توزيع أو تحديث لأن الجمهور أحبها بهذا اللون، وأيضا لتحيي ذكريات الكثير منهم الذين استمعوا إلى تلك الأغاني وقت طرحها من قبل، لافتا إلى أن اختيار أغاني الحفل كان صعبا جدا بالنسبة له، خاصة أن رصيد والده الغنائي حافل وثري بالأعمال، لكنه أوضح انه ركز تحديدا على فترة الثمانينات.

واختتم مطرف حديثه بالإشادة بشركة «إيفنتكوم» المنظمة للحفل، قائلا: هذا ليس التعاون الأول لي معهم، والمنتج الشاب أحمد سالم الهندي اخوي وشهادتي فيه مجروحة، وحققنا تعاونات ناجحة من قبل، وأتمنى استمرارها، وأقول له «إلى الأمام يا بوسالم».

بدوره، كشف المنتج أحمد سالم الهندي عن أنه كان يخطط لهذا الحفل مع النجم مطرف المطرف منذ اكثر من عام ونصف العام، وانهما كانا حريصين على ظهور الأمسية بأجمل صورة، وهذا ما تحقق، مشيرا إلى أن والده رئيس مجلس إدارة شركة روتانا للصوتيات سالم الهندي «العراب الكبير» هو مرجعه الذي يستشيره في كل خطوة يخطوها، وكل يوم يستفيد من خبرته.

وعن حفلاتهم المقبلة، قال: لدينا العديد من الحفلات بدأنها بحفل «سفير الشجن»، والحمد لله حققت النجاح المتوقع، ولدينا يوم 3 أكتوبر حفل للنجم الكبير ماجد المهندس في قاعة «الأرينا» وقد سبق أن أعلنا عنه، بالإضافة إلى وجود أكثر من حفل قادم سنعلن عنها في حينها.



«كلمة حق لمن يستحق»



كل الشكر والتقدير للقائمين على مركز جابر الأحمد الثقافي ومنظمي الحفل على حسن تعاملهم مع وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الأمسية، وتسهيل مهمتهم على أكمل وجه، ونخص بالذكر المراقب العام بمركز جابر خالد علي الفيلكاوي، ومسؤول العلاقات العامة بالمركز بدر الزواوي، الذي كان «ما شاء الله عليه» دينامو الحفل بمعنى الكلمة، ومن إدارة البرامج والفعاليات بالمركز الشيخة حصة الصباح وفواز الفيلكاوي ومبارك الخليفة، ومن الإدارة الهندسية م.جاسم العتيق، وم.منصور البلوشي، ومن إدارة التنظيم آلاء الكندري، ومن إدارة النظم والمعلومات مريم الكندري، فجميعهم يستحقون الشكر لأنهم واجهة مشرفة لهذا الصرح الثقافي الكبير.