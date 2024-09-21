Ooredoo و الشايع تطلقان رسميا أورا موبايل بأسعار غير مسبوقة



نوف المشعان: فخورون بشراكتنا مع «الشايع» لإطلاق «أورا موبايل» التي تعد نقلة نوعية بقواعد اللعبة نيدا أوناس: الخدمة تقدم مزيجاً فريداً بين الاتصال والمكافآت.. لتعيد تعريف معنى الولاء بالعصر الرقمي



أطلقت Ooredoo الكويت بالتعاون مع مجموعة الشايع رسميا خدمة «أورا موبايل» مع Ooredoo يوم الخميس الماضي، وذلك ضمن حملة تسويقية مبتكرة، ما يمثل محطة مهمة في مشهد خدمات الاتصالات بالكويت، ويعد هذا التعاون الرائد بين الشركتين خطوة جديدة نحو إعادة تعريف تجربة العملاء في مجالي الاتصالات والمكافآت.

ومن خلال «أورا موبايل» مع Ooredoo، يمكن للعملاء الاستمتاع بخدمات اتصالات متطورة وسريعة، إلى جانب مزايا حصرية للتسوق، مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم العصرية.

وتعتبر «أورا موبايل» ليست مجرد خدمة اتصالات تقليدية، بل هي حل مبتكر يلبي احتياجات المستهلكين العصريين الذين يملكون الشغف بالتكنولوجيا وحب التسوق في الوقت ذاته، وتعتمد الخدمة على شبكة الجيل الخامس المتقدمة من Ooredoo، وتتكامل بسلاسة مع برنامج المكافآت «أورا» التابع لمجموعة الشايع.

وهذه الخدمة الفريدة تمنح المشتركين الفرصة للاستفادة من خدمات اتصالات متفوقة مع مكافآت حصرية في أكثر من 50 علامة تجارية لدى مجموعة الشايع.

باقات متنوعة

وتقدم «أورا موبايل» مجموعة متنوعة من الباقات مسبقة الدفع، كل منها مصمم لتلبية احتياجات العملاء من حيث البيانات، المكالمات، والتجوال، والتي تم تصميمها لتقديم قيمة مضافة مميزة على تجربة العملاء، حيث تجمع ما بين خدمات الاتصال الموثوقة والمزايا الحصرية في عالم التسوق.. وذلك كما يلي:

٭ الباقة التجريبية: باقة لمدة 7 أيام تقدم 200 جيجابايت من الإنترنت و200 دقيقة محلية، ما يسمح للعملاء بتجربة أورا موبايل والاستفادة من المزايا التسويقية.

٭ الباقة الشهرية أورا 8: توفر هذه الباقة 90 جيجابايت من البيانات، 400 دقيقة محلية، وصلاحية لمدة شهر، إلى جانب خصم بنسبة 8% لدى أكثر من 50 علامة تجارية تابعة لمجموعة الشايع، ما يجعلها مثالية لأولئك الذين يبحثون عن تجربة متوازنة بين الاتصالات والتسوق.

٭ الباقة الشهرية أورا 15: باقة مميزة تتضمن 500 جيجابايت من الإنترنت، 500 دقيقة محلية، 1 جيجابايت من التجوال، وخصم بنسبة 15% لدى أكثر من 50 علامة تجارية تابعة لمجموعة الشايع، مع صلاحية لمدة شهر. هذه الباقة مثالية لمستخدمي الإنترنت وعشاق التسوق.

٭ الباقة السنوية أورا 8: تقدم 90 جيجابايت من الإنترنت و400 دقيقة شهريا، مع صلاحية لمدة عام، وخصم بنسبة 8% لدى محلات الشايع، وترقية إلى درجة عضوية أورا ستار، فضلا عن خصم 10% من قيمة الاشتراك السنوي لأورا موبايل.

٭ الباقة السنوية أورا 15: باقة شاملة توفر 500 جيجابايت إنترنت، 500 دقيقة، 1 جيجابايت من التجوال شهريا لمدة عام، وخصم بنسبة 15% لدى أكثر من 50 علامة تجارية لدى مجموعة الشايع، وترقية إلى درجة عضوية أورا ستار، مع خصم 10% على الاشتراك السنوي لأورا موبايل.

ويمكن للمشتركين أيضا كسب نقاط أورا مع كل عملية إعادة تعبئة أو شراء إضافات أو شراء شريحة SIM، والتي يمكن استبدالها بمجموعة متنوعة من المكافآت لدى العلامات التجارية التابعة لمجموعة الشايع، جميع هذه المميزات تساهم في جعل أورا موبايل أكثر من مجرد خدمة اتصالات، إنها أسلوب حياة وقيمة مضافة.

مزايا تسويقية غير مسبوقة

ومن أبرز مميزات أورا موبايل تكاملها السلس مع برنامج مكافآت أورا، الذي يتيح للأعضاء كسب واستبدال النقاط مع كل عملية شراء لدى أكثر من 50 علامة تجارية مشاركة من مجموعة الشايع.

من الموضة والجمال إلى الطعام وأسلوب الحياة، يمكن للمشتركين الاستمتاع بخصومات ومكافآت حصرية تتضمن خصومات تصل إلى 15% على المنتجات غير المشمولة بأي تنزيلات أو عروض أخرى، أو زيارتهم للمطاعم التابعة لمجموعة الشايع.

نقلة نوعية

وفي هذا السياق، قالت مديرة إدارة برنامج المكافآت في مجموعة الشايع نيدا أوناس: «تقدم أورا موبايل مزيجا فريدا يجمع بين الاتصال وبرنامج المكافآت، فهي تتعدى كونها مجرد خدمة توفر اشتراكا في باقة اتصالات، بل إنها تعيد تعريف معنى الولاء في العصر الرقمي.

ومن خلال الجمع بين الاتصال عبر الهاتف المحمول ومزايا تجارة البيع بالتجزئة، أنشأنا منصة رقمية، يستطيع عملاؤنا الاستفادة منها في كل مرة يقومون فيها بالتسوق وتناول الطعام والتواصل، كل ذلك من خلال الهاتف المحمول الخاص بهم. إن رؤيتنا في أورا موبايل تقوم على الارتقاء بتجارب التسوق اليومية للعملاء».

من جهتها، قالت مدير إدارة أول الشؤون الخارجية في شركة Ooredoo الكويت نوف المشعان: «نحن فخورون بشراكتنا مع الشايع لإطلاق أورا موبايل، هذه الخدمة تعزز فعلا تجربة الاتصالات من خلال دمجها مع نظام مكافآت يثري مختلف جوانب حياة عملائنا.

سواء كان الأمر يتعلق بالبقاء على اتصال من خلال شبكة Ooredoo الموثوقة بتقنية الجيل الخامس أو الاستمتاع بالخصومات الحصرية لدى مجموعة واسعة من العلامات التجارية التابعة لمجموعة الشايع، فإن أورا موبايل يعد نقلة نوعية في قواعد اللعبة».

إعادة شحن الرصيد وشراء الإضافات



يمكن لمشتركي أورا موبايل شحن حساباتهم أو شراء الإضافات بسهولة من خلال قنوات مريحة متعددة:

٭ تطبيق أورا الذي يوفر واجهة سهلة الاستخدام لإعادة الشحن بسرعة.

٭ الموقع الإلكتروني com، الذي يتيح معاملات سلسة عبر الإنترنت.

خصومات حصريةلدى «الشايع»



بعد الاشتراك في أورا موبايل، سيصبح الوصول إلى الخصومات التسويقية أمرا بسيطا.. وذلك عبر الخطوات التالية:

٭ قم بتسجيل الدخول في تطبيق أورا.

٭ اضغط على قسم العروض.

٭ قدم رمز QR لدى أي من محلات الشايع المشاركة للاستفادة من الخصومات الفورية.

٭ تطبق الشروط والأحكام، يسري الخصم في المحلات فقط على المنتجات غير المشمولة بأي تنزيلات أو عروض أخرى. تطبق استثناءات لدى بعض العلامات التجارية.

كيف تحصل على شريحة«أورا موبايل»؟



إن عملية الاشتراك في أورا موبايل سهلة ومريحة، حيث يمكن للعملاء الاختيار من بين عدة خيارات للبدء:

٭ زيارة الموقع الإلكتروني

٭ تحميل تطبيق أورا للتسجيل السريع والسهل.

٭ الحصول على شريحة SIM من متجر Ooredoo في المرحلة 4 في الأفنيوز.

يجدر بالذكر أنه يمكن للعميل الاختيار ما بين eSIM والشريحة الفعلية، مع خدمة توصيل الشريحة الفعلية إلى باب المنزل.