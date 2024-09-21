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بوبيان يوقع شراكة إستراتيجية مع Enabill

9/21/2024 7:20:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك بوبيان عن توقيعه شراكة استراتيجية مع شركة Enabill الرائدة في رقمنة خدمات المطاعم وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تحفيز بيئة الأعمال على الابتكار الرقمي ودعم قدرات رواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات اليومية بصورة سهلة لكافة شرائح عملائه وغيرهم.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين بنك بوبيان ممثلا بحضور رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم والرئيس التنفيذي لشركة Enabill فيصل المري، بجانب عدد من مسؤولي البنك والشركة.
وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك زيد السعدون: تأتي الشراكة مع Enabill الرائدة لترتكز على تحقيق هدفين أساسين ضمن استراتيجية بوبيان وهما الارتقاء بأداء قطاع التكنولوجيا المالية ورفع كفاءة منظومة التحول الرقمي ككل، بجانب دعم المبادرين والشركات التكنولوجية الناشئة والتطلع إلى فتح آفاق وفرص نمو جديدة لتطوير ريادة أعمالهم وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأضاف أن قطاع المطاعم يعد من القطاعات الواعدة وأكثرها شيوعا وديناميكية لاسيما بين الفئة الشبابية الذين يتميزون بحبهم للسرعة والتكنولوجيا لمواكبة التطور والحلول الفريدة من نوعها، وهو ما يتميز به فريق العمل لديهم كونه مكونا من مجموعة من الشباب الواعد مما يسهل فهم احتياجات ومتطلبات المستخدمين من هذه الفئة، مشيرا إلى أن هذا الأمر دائما ما يتطلب البحث لتزويد القطاع بأفضل حلول العمل المبتكرة لتمكينه نحو المزيد من النمو والتوسع.
وأوضح السعدون أن مع تعاوننا مع واحدة من الشركات الناشئة والرائدة مثل شركة Enabill، نكون قدمنا لعملائنا تجربة استثنائية شاملة تتماشى مع متطلبات حياتهم اليومية لما يميزها من سهولة وتوفير الوقت وذلك من خلال ما توفره من مجموعة من الحلول المالية والأنظمة التقنية المتطورة تتمثل في جهاز يسمح للعملاء بالدفع او بالطلب والدفع مباشرة ومساعدة المطاعم بالتركيز على الضيافة.
من جانبه، أعرب فيصل المري عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع بنك بوبيان كونه أحد أهم المؤسسات التي تسعى إلى دعم نمو قطاع الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال من أصحاب المطاعم وتسريع استثماراتهم نحو الرقمنة لتحقيق معدلات نمو مستدامة وترسيخ تواجدهم في السوق المحلي بما يضعهم في صدارة القطاع.
وأضاف أن Enabill توفر حلول مدفوعات خاصة فريدة من نوعها لأصحاب المطاعم وعملائهم، أهمها أنه بمجرد مسح الـ QR من Enabill يمكن للعميل تصفح قائمة الطعام، ودفع وتقسيم فاتورة الحساب بأسهل الطرق وأكثرها أمان، وهذا يمنح رواد المطاعم راحة كاملة وتجربة متناهية السلاسة، مضيفا أن حلول Enabill توفر أدوات تسويقية تساعد المطاعم بأخذ قرارات تسويقية أفضل وتحسن من جودة الخدمة داخل المطاعم عن طريق توفير خدمات تشغيلية بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة لتسريع دوران الطاولة مما يسهل على المطعم استقبال عدد أكبر من رواده وخدمتهم وتقديم أفضل سبل الضيافة بالشكل الأمثل.

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