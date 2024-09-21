المرزوق تكامل العمليات التشغيلية فصل جديد بمسيرة إنجازات بيتك



عمليات تحويل نشاط «الأهلي المتحد» في أسواق البحرين والمملكة المتحدة ومصر إلى إسلامي.. خطوة مهمة لصناعة الصيرفة الإسلامية في أوروبا والعالم

اندماج الخبرات والموارد يزيد قدرة مجموعة «بيتك» على تعزيز مستقبل التمويل الإسلامي

«بيتك» يعد معيار قياس للبنوك في إنجاز أكبر عملية اندماج بتاريخ القطاع المصرفي الكويتي

عبدالوهاب الرشود: «بيتك» عزز مكانته كمجموعة مصرفية عالمية وعلامة تجارية فريدة حسابات ومنتجات لأكثر من 280 ألفاً من عملاء البنك الأهلي المتحد - الكويت سابقاً



قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد عبدالمحسن المرزوق إن «بيتك» نجح في استكمال جميع خطوات الاندماج مع البنك الأهلي المتحد - الكويت سابقا، وأتم تكامل العمليات التشغيلية للبنكين في نظام واحد، ليبدأ «بيتك» فصلا جديدا في فصول مسيرته الحافلة بالنجاحات والإنجازات والريادة.

وأشار إلى أن عملية تكامل العمليات التشغيلية تمت بمدة قياسية وبكفاءة عالية، وهو الأمر الذي يؤكد أن «بيتك» يمثل معيار قياس للبنوك الكويتية وبنوك المنطقة، حيث إنه أنجز أكبر عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي، ضمن صفقة استحواذ عابرة للحدود خليجيا وقاريا، والتي تعتبر إحدى أكبر عمليات الاستحواذ في المنطقة، وأثمرت بناء كيان مالي عملاق في الصناعة المالية الإسلامية محليا وإقليميا وعالميا.

خطوة إستراتيجية

وأوضح المرزوق ان نجاح هذه الخطوة الاستراتيجية واستكمال جميع خطوات الاندماج مع البنك الأهلي المتحد- الكويت سابقا، وتكامل العمليات التشغيلية لم يكن ليتحقق لولا الجهود المبذولة من جميع من ساهم وكان شريكا مخلصا في هذا المشروع، معربا عن فخره بما تحقق من نجاح باهر على صعيد اندماج وتكامل المؤسستين والانتقال السلس للمساهمين والعملاء والموظفين.

وقال المرزوق إن عملية تكامل العمليات التشغيلية ستعود بالنفع على العملاء من حيث الاستفادة من الانتشار الجغرافي الأوسع في أسواق إقليمية وعالمية ذات أهمية استراتيجية ومن مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مبينا أن الفائدة ايضا تنعكس على الموظفين الذين هم الآن أمام فرص كبيرة للنمو والتطوير داخل مؤسسة مالية أكبر وأكثر تنوعا، فيما سيستفيد المساهمون من الربحية المعززة والأداء المالي الأعلى.

وأوضح أن الاندماج يعزز مكانة «بيتك» كمؤسسة مالية رائدة في صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية، ويؤهله ليكون في قائمة أكبر 100 بنك في العالم خلال العقد المقبل، لافتا إلى انه مع اندماج الخبرات والموارد ستكون مجموعة «بيتك» أقدر على تعزيز مستقبل التمويل الإسلامي، ليس فقط في الكويت، بل في جميع أنحاء العالم، مؤكدا مواصلة «بيتك» التزامه بالتميز في الخدمات المصرفية الإسلامية.

والمضي قدما في تقديم قيمة استثنائية لجميع أصحاب المصلحة، والاستفادة من الفرص الناشئة والمساهمة بشكل هادف في نمو وازدهار القطاع المصرفي الكويتي.

وأشار المرزوق إلى ان خبرات مجموعة «بيتك» والاحترافية العالية في صناعة التمويل الإسلامي ساهمت ايضا في إتمام عملية تحويل نشاط البنك الأهلي المتحد - البحرين، والبنك الأهلي المتحد - المملكة المتحدة، والبنك الأهلي المتحد - مصر إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في وقت قياسي بما يدعم استراتيجيته الرامية إلى توسيع صناعة التمويل الإسلامي محليا وإقليميا وعالميا. وذكر أن عملية التحويل خطوة مهمة لصناعة الصيرفة الإسلامية في أوروبا والعالم وتحمل فرصا واعدة للنمو.

الاندماج المصرفي الأكبر

بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبد الوهاب عيسى الرشود، عن فخره بنجاح أكبر عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي بعد اكتمال اليوم التشغيلي الاول بفضل الله ثم بفضل العمل الدؤوب من الموظفين، مشيرا إلى أن فريق عمل ضخما ومتكاملا من شتى القطاعات والادارات ساهم بإنجاز أكثر من 250 مرحلة تشمل أكثر من 2000 مهمة، وخلالها تم نقل حسابات ومنتجات لأكثر من 280 ألف عميل من عملاء البنك الأهلي المتحد الكويت سابقا.

كما جرى توحيد أكثر من 80 نظاما على مستوى جميع قطاعات البنك، وتم توحيد جميع الخدمات والمنتجات. وأضاف: «رغم التحديات والصعوبات تم تحقيق هذا الإنجاز الذي لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله عزّ وجلّ، ثم تفاني الموظفين، مؤكدا أهمية مواصلة قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والارتقاء إلى مرتبة البنك الإسلامي الأعلى ثقة، والأكثر تقدم تكنولوجيا واستدامة في العالم».

علامة تجارية رائدة

وأشار الرشود إلى أن «بيتك» عزز مكانته كمجموعة مصرفية عالمية عملاقة وعلامة تجارية فريدة ذات مصداقية وموثوقية تتمتع بملاءة مالية عالية وتحقق أرباحا مستدامة وأداء منافسا وانتشارا عالميا بنحو 640 فرعا في 12 دولة مختلفة، أبرزها الكويت والبحرين وتركيا ومصر وبريطانيا وألمانيا، ويتصدر «بيتك» جميع البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تتجاوز 12 مليار دينار، ويحقق معدلات الربحية الأعلى على مستوى القطاع المصرفي، حيث حقق «بيتك» صافي ربح للمساهمين لعام 2023، بلغ 584.5 مليون دينار، بنسبة نمو سنوي 63.4%، وهي أرباح قياسية وتاريخية والأعلى على مستوى القطاع المصرفي بالكويت.