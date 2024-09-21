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الأنباء تنشر آلية عمل المطبعة السرية بالمناطق

9/21/2024 7:20:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني قرارا بتكليف أعضاء المطبعة السرية في المناطق التعليمية وآلية العمل بها على أن يعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2024/2025 ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وحدد الديحاني في قراره، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، عدد أعضاء المطبعة السرية التي تتكون من 15 عضوا يتم اختيارهم من الهيئة التعليمية والإدارية، ويتولى مدير عام المنطقة التعليمية الإشراف العام على منظومة العمل بالمطبعة، ويرأس العمل في المطبعة مدير إدارة الشؤون التعليمية بالمنطقة، الذي يتابع خطة وآلية العمل المعتمدة مشيرا إلى انه يتم اختيار الأعضاء من العناصر المتميزة والأكثر كفاءة وخبرة في العمل، على ان تقوم آلية العمل بالمطبعة على سحب امتحانات المرحلة المتوسطة وتعليم الكبار ومحو الأمية والدور الثاني، وكذلك تسلم وتسليم الامتحانات لجميع المراحل طبقا للوائح والنشرات المعتمدة. وتحسب ايام المزاولة للمكلفين بناء على الجدول التالي:‫

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