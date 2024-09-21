الأنباء تنشر آلية عمل المطبعة السرية بالمناطق

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
أصدر وكيل وزارة التربية
بالتكليف منصور الديحاني قرارا بتكليف أعضاء المطبعة السرية في المناطق التعليمية وآلية العمل بها على أن يعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2024/2025 ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وحدد الديحاني في قراره، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، عدد أعضاء المطبعة السرية التي تتكون من 15 عضوا يتم اختيارهم من الهيئة التعليمية والإدارية، ويتولى مدير عام المنطقة التعليمية الإشراف العام على منظومة العمل بالمطبعة، ويرأس العمل في المطبعة مدير إدارة الشؤون التعليمية بالمنطقة، الذي يتابع خطة وآلية العمل المعتمدة مشيرا إلى انه يتم اختيار الأعضاء من العناصر المتميزة والأكثر كفاءة وخبرة في العمل، على ان تقوم آلية العمل بالمطبعة على سحب امتحانات المرحلة المتوسطة وتعليم الكبار ومحو الأمية والدور الثاني، وكذلك تسلم وتسليم الامتحانات لجميع المراحل طبقا للوائح والنشرات المعتمدة. وتحسب ايام المزاولة للمكلفين بناء على الجدول التالي:
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